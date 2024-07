FOTO: Fuerte impacto a alta velocidad en Urquiza y Alsina: "No respetan mano derecha"..

FOTO: Fuerte impacto a alta velocidad en Urquiza y Alsina: "No respetan mano derecha".

FOTO: Fuerte impacto a alta velocidad en Urquiza y Alsina: "No respetan mano derecha".

Un grave siniestro vial tuvo lugar en la intersección de las calles Alsina y Urquiza, en Rosario. El incidente, que involucró a un Volkswagen Gol y a una camioneta utilitaria, ocurrió a alta velocidad y dejó ambos vehículos seriamente dañados.

El conductor del utilitario, quien prefirió mantener su nombre en reserva, relató al móvil de Cadena 3 Rosario que "venía por Alsina, tengo mi mano derecha, pero me agarró en la rueda de atrás la chica [conductora del Gol], no me vio".

El impacto fue tal que el utilitario quedó volcado y con su trompa en contramano. A pesar del fuerte golpe, el conductor pudo salir del vehículo por sus propios medios.

Por otro lado, las ocupantes del Gol también resultaron ilesas salvo por una lesión menor en la mano de una de ellas debido a la explosión del airbag.

La conductora sugirió que pudo haber sido encandilada por el sol al momento del accidente.

Un vecino entrevistado afirmó que este tipo de accidentes son frecuentes en esa esquina debido a la alta velocidad con la que los vehículos circulan por Urquiza. Además, señaló: "No respetan la mano derecha del que viene por Alsina".

A raíz de este incidente se ha abierto un debate sobre las medidas preventivas necesarias para evitar futuros siniestros viales. Según los testimonios recogidos por Cadena 3 Rosario hay numerosas esquinas peligrosas donde sería necesario instalar semáforos o reductores de velocidad.

Informe de Agostina Meneghetti.