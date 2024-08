Facundo Mallo: "Es una emoción muy grande, lo venía buscando"

Facundo Mallo se mostró emocionado tras la victoria en el clásico entre Rosario Central y Newell's, destacando la importancia de este triunfo para el plantel y la la hinchada.

"Ganar este partido, la verdad que es muy importante para nosotros, venimos de varios golpes", expresó el jugador en diálogo en Estadio 3, por Cadena 3 Rosario. El futbolista también reflexionó sobre su gol, que fue decisivo en el encuentro. "La verdad que estoy muy contento y ojalá lo hubiera hecho Nacho Malcorra, era más fácil", añadió.

En relación a la estrategia del equipo, el defensor mencionó que no habían practicado específicamente la jugada que resultó en su gol. "No, no habíamos entrenado nada, habíamos entrenado que Nacho le pegaba la puñal en un ángulo", aclaró.

Por último, el jugador compartió su alegría personal por el gol, señalando que había estado buscando esta oportunidad. "Una alegría muy grande, una emoción muy grande, lo vengo buscando", concluyó.