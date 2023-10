El Concejo prorrogó por 30 días las licencias de taxis que estaban por vencer

Los concejales que integran la Comisión de Servicios Públicos Concedidos coincidieron en brindar una nueva prórroga a las 360 licencias de taxis que vencían el 31 de octubre. El problema radica, una vez más, en la situación económica que atraviesa el país y el poco tiempo que hubo entre el mensaje de la intendencia que ingresó hace algunas semanas y la fecha límite. En la sesión de este jueves, fue votado y aprobado.

Los 4.002 coches que funcionan bajo la órbita del sistema se encuentran alcanzados por un marco que les obliga, en caso de renovar las licencias, a pagar un canon a la Municipalidad y presentar un coche con ciertas características. Ese segundo punto es el discutido en la actualidad.

El documento enviado por el titular del Palacio de los Leones no pierde de vista la situación económica de la Argentina y la falta de entrega de unidades por parte de las concesionarias. En la actualidad, a la hora de exponer un vehículo para el trámite el coche no puede exceder los 3 años de antigüedad. Por ese motivo, la propuesta de Javkin busca que las unidades al momento de la renovación puedan tener hasta cinco años. Siempre teniendo en cuenta que durante la explotación el auto nunca podría ser mayor a diez años.

A pesar de ese punto, el Concejo debió ceder en diciembre del año pasado a que taxis de hasta 14 años sigan circulando, aunque con distintas exigencias. Al no haber entrega de vehículos nuevos, la falta de crédito y los saltos que tuvieron los planes de ahorro, muchos titulares sufrieron el envejecimiento de sus vehículos y quedaron desfasados.

De ese modo, a los modelos 2009-2010 se les otorgó un año más de habilitación para su funcionamiento siempre que pudieran demostrar que habían iniciado un trámite para la renovación de su unidad, fuera nueva o usada. Mientras que a los 2011-2012 se les dio el beneficio sin necesidad de comprobación de que buscaran cambiar el auto.

“Solicitamos prórroga para todos los autos y para el canon que se debe pagar, porque muchos de los que tienen vehículos de más de siete años de antigüedad no podrán hacer frente al gasto de comprar otro coche”, dijo a Cadena 3 Rosario Marcelo Díaz, referente de Catiltar.

Por su parte, Eva Junco, representante de She Taxi, remarcó que “necesitamos que haya equilibrio a la hora de renovar los coches y herramientas para eso, considerando la situación económica”. “Rosario es la única ciudad que vuelve a cobrar el canon para la explotación, porque se hace por diez años y no cada diez años”, continuó y reclamó que “ese dinero no vuelve”.

“Los planteos que hacemos son lógicos. Hay una oportunidad única para definir cómo se dan los derechos de explotación y evitar las desigualdades e injusticias”, concluyó.