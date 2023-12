Coccoccioni: "La plata estaba y no se usó para dar seguridad a los santafesinos".

En una conferencia de prensa realizada en la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en Rosario, el nuevo Ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Coccoccioni, anunció medidas significativas en sus primeros días al frente de la cartera, marcando los lineamientos en la “lucha contra el crimen organizado” en la provincia de Santa Fe.

Coccoccioni, quien asumió recientemente el cargo, destacó la necesidad de retomar una "lucha sin cuartel" como se hizo en “gestiones anteriores”. En declaraciones al móvil de Cadena 3 Rosario, el funcionario explicó la importancia de contar con un instrumento idóneo para abordar esta problemática.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Se va a reemprender ese proceso, pero para eso necesitamos un instrumento idóneo. Casi se prestan policías investigativos a cada unidad fiscal para que investigue aisladamente y sin un contexto y sin una directiva orgánica. La policía de investigaciones, no un policía con nombre y apellido", afirmó.

El ministro detalló una serie de medidas inmediatas para mejorar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad. En primer lugar, anunció un proceso de diagnóstico de refacciones urgentes de móviles en las principales unidades regionales, con el objetivo de aumentar el número de patrulleros en las calles.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Lo que hemos hecho para agilizar es contratar diagnóstico y reparaciones de urgencia, las hemos tercerizado para no estar esperando todo el circuito de compra de repuestos y demás, para en breve poder contar con un aumento considerable de patrulleros en calle", explicó.

Coccoccioni también abordó la cuestión de los recursos disponibles para la seguridad, señalando que, según su análisis, la provincia contaba con recursos suficientes en la gestión anterior, pero que estos no fueron utilizados de manera eficiente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Recursos la provincia tiene porque hubo una brutal subejecución presupuestaria. Había dinero, me animaría a decir de sobra, pero que, por falta de gestión, por morosidad administrativa, por no estar encima de las cosas, no lo han podido gastar. Digo, es una picardía esto. La plata estaba y no la han gastado para darle seguridad a los santafesinos", expresó.

En esa línea, anticipó que, a pesar de los esfuerzos inmediatos, se necesitarán cambios más estructurales y un programa interanual de reequipamiento para alcanzar un número óptimo de patrulleros en la ciudad de Rosario.

Informe de Agostina Meneghetti.