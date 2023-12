Pullaro dijo que policías volverán a la calle y suspendió tareas administrativas

Maximiliano Pullaro dio a conocer que suspenderá tareas administrativas en la Policía de Santa Fe para aumentar la cantidad de efectivos en las calles. Sus palabras se dieron en la mañana de este lunes, luego de jurar como gobernador y hacer lo propio con el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni. El mismo funcionario fue quien luego presentó a los nuevos jefe y subjefe de la fuerza, Luis Maldonado y Daniel Filchel.

Frente a las distintas planas, el mandatario comenzó su discurso afirmando: “Soy gobernador de la provincia de Santa Fe, por todo lo que ustedes dieron cuando durante cuatro años me tocó conducirlos”. En la misma línea, negó que funcionarios de su gobierno vayan a humillar a la Policía.

Pullaro expresó que necesitan a los agentes en las calles, por lo que tomarán “medidas extremas” para ello. “Por eso, en este momento, les pedimos que abandonen todas las funciones administrativas. El Ministerio las va a tomar y se va a hacer cargo paulatinamente de eso. Ustedes salgan a cuidar la vida y los bienes de los santafesinos. Es fundamental y trascendental que eso pueda suceder. No podemos vivir como estamos viviendo y no es responsabilidad de ustedes. Porque ustedes fueron maltratados. Porque la política de la que también me hago cargo, no pensó, no planificó una política de seguridad. Y solamente a la Fuerza de Seguridad le tiraba los problemas”, añadió.

“Yo les quiero pedir perdón por todos los errores que cometimos nosotros, los políticos. Y decirles que desde hoy empezamos una nueva etapa, en donde vamos a trabajar juntos”, planteó. No obstante, afirmó que “si hay un policía que comete un delito vamos a ser los primeros que lo vamos a denunciar y lo vamos a destituir”.

A su término, quien tomó la palabra fue el flamante ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni. “Estamos ante un Ministerio que ha tomado para sí la responsabilidad de unificar todas las áreas de injerencia en la política criminal provincial desde la reunión en una única cartera ministerial del área de Justicia y del área de Seguridad, lo cual para nosotros es un gran mensaje de que la Justicia no es ajena a la problemática de seguridad pública”, subrayó.

Cococcioni adelantó que habrá policías retirados, gendarmes retirados, penitenciarios retirados que se sumarán “desde distintos lugares a poner todo de sí y dejar la comodidad bien ganada para venir a pelear por una provincia de Santa Fe en paz y segura”. También comentó que habrá una “refuncionalización de la institución policial en Santa Fe, empezando por una auditoría minuciosa sobre todas las funciones administrativas, logísticas y de complemento que hoy nos quitan personal policial para el patrullaje y los ponen atrás de un escritorio”.

De este modo, habrá “un bloqueo de la actividad administrativa policial por 90 días, con lo cual del primero al último policía de la provincia de Santa Fe va a salir a la calle sin excepción”.

“Todos los policías tienen que ir a la calle, es lo que dijo el Gobernador. Son directivas expresas y claras, así que vamos a empezar a reordenar situaciones que como estamos trabajando, las vamos a mejorar”, añadió el jefe de la Policía, Luis Maldonado.