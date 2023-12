Pullaro juró como gobernador: "Nadie se tomará vacaciones en el primer año"

El gobernador electo de Santa Fe, Maximilino Pullaro, asume su cargo en una ceremonia que se lleva a cabo en la Legislatura provincial, luego que el exministro de Seguridad provincial asistió a la jura del presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación.

Tras jurar la vicegobernadora Gisela Scaglia, invitó al gobernador electo Maximiliano Pullaro para tomar su cargo al frente de la administración provincial. En sus palabras, mencionó al ex presidente Raúl Alfonsín.

En su discurso, el gobernador agradeció la presencia de mandatarios y ex mandatarios de Santa Fe y otras provincias, así como de legisladores nacionales de distintos distritos. Además, tuvo como ejes la producción, la seguridad y la Justicia.

"Empezamos una nueva etapa en Santa Fe, que se reconoce como 40 años de democracia que los argentinos supimos construir", dijo. Y añadió: "Creo en el valor de recuperar la palabra. La situación de la provincia es compleja. No todo es responsabilidad de la administración que termina". Luego, enumeró una serie de cuestiones que consideró deficitarias.

"Vamos a ser un gobierno transparente", remarcó. También expresó que buscará "recuperar la paz en la calle para los vecinos" e "igualar las oportunidades para los santafesinos".

Previamente, desde la puerta de la Legislatura, Pullaro indicó que Santa Fe "es una provincia productiva que tiene todo para salir adelante y ser la locomotora del país". Y añadió: "Santa Fe va a ser una provincia diferente dentro de cuatro años".

Además, se refirió a la asunción del libertario Javier Milei y sus palabras, las cuales calificó que "representan el cambio que quiere la Argentina".

"Los santafesinos y los argentinos decidimos cambiar", señaló Pullaro y destacó que "hay mucho por hacer". Por otro lado, adelantó que en su gobierno "no vamos a poner excusas", e indicó: "Somos conscientes que el apoyo en las urnas no es un cheque en blanco".

"Recuperar la paz y seguridad de nuestros vecinos es la principal demanda de los santafesinos, por lo que es uno de los ejes", expresó. "Vamos a poner 180 patrulleros en Rosario y 80 en Santa Fe, organizados por cuadrículas", continuó.

"Nuestras Fuerzas de Seguridad tienen un arma en la cintura y la van a usar", remarcó. También dijo que "necesitamos una Policía que esté en la calle". "Vamos a intervenir barrios en Rosario y Santa Fe. Los operativos se van a ejecutar en los primeros días", adelantó.

Pullaro destacó que su administración reformará la Policía de Investigaciones, y que coordinarán el Operativo Verano con otros estamentos del Estado.

Por último, en materia de seguridad, reveló que combatirá el "homeoffice" de los delincuentes de alto perfil. "Vamos a poner límites al ingreso de elementos a las cárceles. Y vamos a dar el debate que tengamos que dar ante la Justicia", afirmó.

El gobernador también expresó que buscará generar juicios por jurados para tratar casos de policías que sean acusados de exceso de fuerza, "para que sean tratados por aquellos que sufren todos los días".

Luego, hizo un guiño a los sectores productivos de Santa Fe, mencionando al campo y las distintas industrias que se explotan en la provincia. "Se necesita una agenda estratégica", expresó. También adelantó su deseo de duplicar la cantidad de PyMEs emplazadas en el distrito.

Pullaro dijo que acompañarán a las empresas, "al mismo tiempo que cuidamos los puestos de trabajo existentes". "No vamos a tolerar extorsiones a empresas o emprendedores", continuó.

"La primera semana de gestión voy a convocar a todos los legisladores para generar un plan", apuntó. "Sé de las ganas que tiene Santa Fe de superar los problemas", añadió.

"Me preparé con mucha responsabilidad para este momento. En 2015 decidí renunciar a mi banca de diputado y hacerme cargo de lo que me encomendó el mejor gobernador que tuvo Santa Fe, Miguel Lifschitz", expresó. "Como gobernador me comprometo a trabajar 24 horas por siete días a la semana", disparó.

"Necesitamos un estado ágil y transparente", pidió. Y remarcó: "Basta de que el Estado le pida al ciudadano los papeles que tiene en la oficina de al lado". En ese sentido, adelantó que buscará generar una administración digitalizada.

El gobernador destacó que "nadie se tomará vacaciones el primer año de gestión" e indicó que "el cambio implica tomar decisiones". "Por eso, le ofrecí al Partido Justicialista que supervise a la administración pública por medio de la Oficina Anticorrupción, donde podrán garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos", expresó. Y dijo: "Vamos a salir adelante con un Estado presente pero no intrusivo, eficaz y eficiente".

"Toda obra empezada se va a terminar", apuntó. También afirmó que no habrá más "discriminación" en el sentido de obras por banderas políticas".

Asimismo, afirmó que uno de sus objetivos es que los niños terminen tercer grado pudiendo comprender los textos leídos, mientras que buscarán reducir el abandono en los secundarios. "Vamos a terminar con la no repitencia, porque no se trata de pasar sin saber", expresó. Del mismo modo, reveló que las paritarias se tratarán los primeros días del año, que se alcanzarán los 190 días de clases y que existe una deuda en materia de infraestructura con las escuelas.

En otro pasaje de su discurso, Pullaro habló del sector de la Salud, de quien valoró a sus trabajadores y dijo que serán acompañados ante las demandas que tienen y los hechos de inseguridad que atraviesan.

"Pensamos en un área específica de Salud Mental que se coordine con otros estamentos del Estado y organizaciones de la sociedad civil", dijo.

Pullaro expresó que se recuperarán espacios culturales y destacó que tienen como desafío poner a Santa Fe en el mapa de ese rubro, "para volver a ser el faro" que fue en el pasado.

El gobernador planteó que buscarán eliminar los basurales a cielo abierto y que harán hincapié en una agenda verde. "Somos una provincia que se proyecta porque tiene todo para integrar nuevos conceptos", subrayó.

La primera en jurar fue la vicegobernadora electa Gisela Scaglia, quien se comprometió a "trabajar sin descanso por nuestros pueblos y ciudades". "Que la Virgen de Guadalupe proteja a Santa Fe y me de la templanza que necesitaré los próximos cuatro años", dijo en otro pasaje.

En el lugar hay montado un operativo de varias cuadras a la redonda que asciende a unos 150 efectivos policiales.

Luego de esa ceremonia, Pullaro encabezará la jura de los ministros de su gabinete, en un acto que se llevará a cabo en la Plaza 25 de Mayo.