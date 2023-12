Nicolás Mayoraz: "Esperemos que los apoyos a Milei se vean plasmados en leyes".

En una reciente entrevista con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, el diputado nacional por Santa Fe, Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), expresó sus expectativas sobre el futuro político y económico de la provincia y el país tras el cambio de autoridades.

Mayoraz señaló que confía en que los compromisos políticos se traduzcan en acuerdos parlamentarios y en la aprobación de leyes necesarias tanto en la Legislatura de Santa Fe como en el Congreso de la Nación.

"Lo que queremos es que siga este clima y sobre todo que los compromisos que adoptaron públicamente algunos espacios políticos, como es Juntos por el Cambio, de acompañar, se vean plasmadas en las leyes, ¿no? Hasta ahora no hay nada, ninguna señal que indique lo contrario, así que nosotros estamos confiados en que vamos a sacar las leyes que necesita Javier Miley y que además lo vamos a hacer en el corto plazo", afirmó el diputado.

En cuanto a las medidas económicas del recién asumido presidente Javier Milei, el diputado Mayoraz enfatizó favorecerán a la producción y al campo, generando un impacto positivo en las condiciones económicas de toda la provincia.

"Las medidas económicas de Javier Miley favorecen enormemente a la producción y al campo y eso va a implicar un efecto de derrame económico que se va a ver en toda la provincia con el mejoramiento de las condiciones económicas que va a hacer que nos sintamos rápidamente los santafesinos", declaró.

En relación a la postura de Libertad Avanza como oposición en la provincia de Santa Fe y en el Concejo de Rosario, Mayoraz destacó la intención de hacerlo en forma “constructiva”. Afirmó que, si bien se opondrán al gobernador Maximiliano Pullaro y al intendente Pablo Javkin en ciertos aspectos, buscarán contribuir al debate y aportar soluciones.

También se pronunció en contra de la creación de un impuesto a las naftas propuesto por Javkin. "Nosotros no estamos a favor de la creación de este impuesto a las naftas, la tasa vial, creemos que es inconstitucional, un intendente no puede crear tributos si no le corresponde y además creemos que la ciudadanía espera otra cosa", enfatizó.

Entrevista de Lucas Correa.