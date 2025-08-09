Zelenski rechazó ceder territorio y reclamó participación en la negociación

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó el sábado la cumbre prevista entre sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, y advirtió que cualquier acuerdo de paz que excluya a Kiev conduciría a “soluciones muertas”.

La reunión, prevista para el viernes en Alaska, se consideró un posible avance después de semanas de frustración por la falta de medidas para sofocar los combates.

En un comunicado publicado en Telegram, Zelenski afirmó que la integridad territorial de Ucrania, consagrada en su Constitución, debía ser innegociable e hizo hincapié en que una paz duradera debía incluir la voz de Ucrania en la mesa de negociación.

Zelenski expresó que Ucrania “no dará a Rusia ningún premio por lo que ha hecho” y que “los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante”.

Refiriéndose a la preocupación ucraniana de que una reunión directa entre Putin y Trump pudiera marginar a Kiev y a los intereses europeos, el mandatario señaló que “cualquier solución sin Ucrania, es al mismo tiempo una solución contra la paz. No aportará nada. Son soluciones muertas, nunca funcionarán.”

Funcionarios ucranianos habían indicado anteriormente a The Associated Press que Kiev estaría dispuesto a aceptar un acuerdo de paz que reconociera de facto la incapacidad del país para recuperar los territorios perdidos militarmente.

Trump anunció el viernes que se reuniría con Putin el próximo viernes en Alaska para discutir el fin de la guerra en Ucrania, lo que se consideró un avance tras semanas mostrando frustración por la falta de medidas para sofocar los combates.

“Parece completamente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering, y que una cumbre tan importante y esperada entre los líderes de los dos países se celebre en Alaska”, apuntó el asesor de Asuntos Exteriores de Putin, Yuri Ushakov, según la agencia noticiosa estatal rusa RIA Novosti.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.