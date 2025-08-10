FOTO: Yankees colocan a Amed Rosario en la lista de lesionados por esguince de hombro

NUEVA YORK (AP) — Los Yankees de Nueva York colocaron el domingo al dominicano Amed Rosario en la lista de lesionados por diez días debido a un esguince en la articulación esternoclavicular izquierda de su hombro, dos días después de que chocó contra una cerca en el jardín derecho. El veterano creyó que no sería una ausencia prolongada.

Rosario afirmó antes de que los Yankees concluyeran una serie de tres juegos contra los Astros de Houston el domingo: “En este momento, creo que deberíamos poder regresar exactamente cuando se cumpla el tiempo”.

Los Yankees llamaron al catcher J.C. Escarra de Scranton/Wilkes Barre de la Triple-A para reemplazar a Rosario.

Rosario sufrió la lesión en la décima entrada de la derrota del viernes por 5-3 ante los Astros. Estaba intentando hacer una atrapada saltando frente a la parte de la cerca de eslabones de cadena en una bola bateada por su compatriota Yainer Díaz.

Rosario corrió hacia atrás, chocó con la cerca y cayó hacia atrás. El jardinero central Trent Grisham respaldó la jugada y lanzó la bola al campocorto Anthony Volpe para el out forzado en la segunda base. Rosario fue revisado por el manager Aaron Boone y un entrenador, pero permaneció en el juego.

Adquirido de Washington el 26 de julio, Rosario tuvo tres hits en siete turnos al bate en cuatro juegos para los Yankees. Comenzó en el jardín derecho y jugó seis entradas en la derrota del lunes en Texas y entró como reemplazo defensivo en el jardín derecho en otros tres juegos, incluido el viernes.

Rosario fue el segundo jugador que los Yankees adquirieron antes del límite de canjes que se lesionó. La semana pasada, Austin Slater fue colocado en la lista de lesionados con una distensión en el tendón de la corva izquierda después de tres juegos tras un intercambio con los Medias Blancas de Chicago el 30 de julio.

Rosario, quien fue prospecto destacado con los Mets de Nueva York, ha disputado 30 juegos en su carrera en el jardín derecho y 55 juegos en el resto del jardín. Jugó una vez en el jardín derecho con Washington antes de que los Yankees lo adquirieran.

Escarra formó parte del roster del día inaugural y bateó para .205 con dos jonrones y diez carreras impulsadas en 39 juegos. Fue enviado a las ligas menores el 30 de julio después de que adquirieran a Slater.