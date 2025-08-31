Xi y Modi se reunieron en Tianjin para fortalecer la relación entre China e India

TIANJIN, China (AP) — El líder chino, Xi Jinping, se reunió el domingo con el primer ministro indio, Narendra Modi, antes de la apertura de una cumbre regional el domingo en Tianjin, en un deshielo formal entre las dos potencias nucleares.

Modi hizo su primera visita a China desde que las relaciones entre ambos lados se deterioraron tras enfrentamientos mortales en la frontera entre soldados chinos e indios en 2020. El viaje formó parte de la membresía de India en la Organización de Cooperación de Shanghái, un grupo político, económico y de seguridad regional fundado por China.

Antes de la visita de Modi, el principal diplomático de China, Wang Yi, voló a Nueva Delhi a principios de agosto, cuando ambas partes anunciaron su acercamiento. Los dos gobiernos se comprometieron a reiniciar las conversaciones fronterizas y a reanudar la emisión de visados y vuelos directos.

La visita de Wang coincidió con la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 50% a India por su compra de petróleo ruso, pero el proceso de Delhi para reconstruir lazos con China había estado en marcha durante meses.

Este año, China e India incrementaron las visitas oficiales y discutieron la posibilidad de aliviar algunas restricciones sobre el comercio y el movimiento de personas a través de la frontera. En junio, Beijing permitió a los peregrinos de India visitar sitios sagrados en Tíbet.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.