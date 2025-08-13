En vivo

Venus Williams tendrá nueva Barbie en la colección Mujeres Inspiradoras

13/08/2025 | 01:30Redacción Cadena 3

FOTO: Venus Williams tendrá nueva Barbie en la colección Mujeres Inspiradoras

Venus Williams motivó el lanzamiento de una nueva Barbie, esta vez como parte de la colección Mujeres Inspiradoras de la compañía fabricante de muñecas.

La muñeca de Williams, que se lanzó el viernes, celebró a la gran tenista y defensora de la equidad salarial. La muñeca llevó el traje que usó Williams en 2007, cuando se coronó en Wimbledon.

Ese fue el quinto título de los siete trofeos de Grand Slam que ganó Venus. Además, fue la primera vez que una tenista mujer recibió el mismo premio monetario que los hombres en un major.

La muñeca, que tuvo un precio de salida de al menos 38 dólares, presentó a Williams vestida completamente de blanco con un collar de gema verde, una muñequera, una raqueta y una pelota de tenis.

Es la segunda muñeca Barbie de Williams, que inspiró otra lanzada en mayo de 2024 cuando la empresa fabricante destacó a nueve deportistas pioneras como parte de la celebración del 65 aniversario de Barbie.

Lectura rápida

¿Qué nuevo producto lanzó Barbie? Barbie lanzó una nueva muñeca de Venus Williams.

¿Quién es Venus Williams? Es una gran tenista y defensora de la equidad salarial.

¿Cuándo se lanzó la muñeca? Se lanzó el viernes.

¿Dónde se coronó Venus por primera vez? En Wimbledon en 2007.

¿Cuál es el precio de la muñeca? Su precio de salida es de al menos 38 dólares.

[Fuente: AP]

