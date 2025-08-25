Venus Williams cae en 3 sets en el US Open, su 1er Grand Slam en 2 años
Venus Williams, a los 45 años, perdió en 3 sets ante Karolina Muchova en el US Open, marcando su regreso a los Grand Slam después de dos años. Un momento emotivo para la leyenda del tenis.
25/08/2025 | 22:42Redacción Cadena 3
NUEVA YORK (AP) — Aunque tenía 45 años y llevaba dos años alejada del tenis de Grand Slam, Venus Williams mostró algunos grandes servicios y potentes golpes de fondo en el Abierto de Estados Unidos el lunes frente a una multitud que la apoyó ruidosamente en el Estadio Arthur Ashe.
Sin embargo, la veterana estadounidense cayó 6-3, 2-6, 6-1 ante Karolina Muchova.
Williams se convirtió en la jugadora de individuales de mayor edad en este torneo de cancha dura desde Renee Richards en 1981.
Comenzó lentamente, cediendo 11 de los primeros 13 puntos y quedando atrás por 2-0. Algunos espectadores gritaron "¡vamos, Venus!” y muchos más rugieron después de sus ganadores.
Su prometido, Andrea Preti, saltó frecuentemente de su asiento. Mientras tanto, Williams se llevó los siguientes tres juegos para adelantarse 3-2, antes de que Muchova ganara los siguientes cuatro para reclamar ese parcial.
Sin embargo, Williams rompió para comenzar el segundo set en su camino a empatar el partido.
En el tercer set, Muchova, subcampeona del Abierto de Francia 2023 y quien tiene 29 años, fue simplemente demasiado pieza para Williams.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el US Open? Venus Williams cayó en 3 sets ante Karolina Muchova.
¿Quién fue la oponente de Venus? Su oponente fue Karolina Muchova, subcampeona del Abierto de Francia 2023.
¿Cuándo tuvo lugar el partido? El partido se realizó el lunes durante el US Open.
¿Dónde se jugó el encuentro? El encuentro se disputó en el Estadio Arthur Ashe.
¿Por qué es relevante este partido para Venus? Este fue su primer Grand Slam en dos años, a los 45 años.
[Fuente: AP]