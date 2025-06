Ustari, el argentino que se destacó en la apertura del Mundial de Clubes en Miami

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Un argentino que no se apellida Messi se convirtió en el Jugador Más Valioso del Inter Miami durante la inauguración del Mundial de Clubes el sábado. El héroe de este encuentro fue el arquero Oscar Ustari, quien realizó ocho atajadas, entre ellas una en un penal. Gracias a su actuación, el equipo de Miami logró rescatar un empate sin goles contra Al Ahly de Egipto en el primer enfrentamiento del Grupo A.

Una de las paradas más destacadas de Ustari ocurrió a los 33 minutos, cuando evitó que un cabezazo del rival se convirtiera en gol. Sin embargo, la detención más crucial fue un penalti ejecutado por Mahmoud Trezeguet justo antes del descanso. Después de bloquear el penal, Ustari rápidamente se reincorporó para desviar el remate posterior del delantero de Al Ahly.

A sus 38 años, Ustari regresó al escenario internacional en este nuevo formato del Mundial de Clubes, tras haber ganado la Copa del Mundo Sub-20 en 2005, junto a Messi, quien es el capitán del Inter Miami.

Antes de unirse al Inter Miami, Ustari había sido capitán del Pachuca en México, un equipo también presente en el torneo. Este equipo enfrentó controversias debido a que el Grupo Pachuca posee los derechos del León, que fue descalificado por la FIFA y su apelación fue rechazada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Ustari sumó 124 apariciones en el Pachuca antes de un breve paso por el Audax Italiano en Chile. Fue contratado como jugador libre en septiembre de 2024 por el Inter Miami, donde ha jugado un total de 22 partidos, ocho de ellos en la Copa de Campeones de la CONCACAF.

En la celebración de su desempeño, Ustari comentó: 'No me gusta hablar de mí mismo. El equipo hizo un gran trabajo defensivo y eso es lo que más me importa. Recuerdo haber estado retirado y sabía que mi regreso sería en una cancha, así que estoy muy feliz por ello.'

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.