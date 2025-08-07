En vivo

Mundo

Una bomba en la carretera del noroeste de Pakistán mató a dos policías

La bomba alcanzó un vehículo policial en Wana, Waziristán del Sur. Dos agentes murieron y otras 14 personas resultaron heridas, la mayoría transeúntes.

07/08/2025 | 06:01Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Una potente bomba caminera alcanzó el miércoles un vehículo policial en un antiguo bastión del Talibán paquistaní en el conflictivo noroeste del país, en la frontera con Afganistán, y mató al menos a dos agentes e hirió a otras 14 personas, en su mayoría transeúntes, según las autoridades.

El atentado se registró en la ciudad de Wana, en Waziristán del Sur, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, explicó el jefe de la policía local, Adam Khan.

La violencia insurgente se ha incrementado en las últimas semanas y mató a decenas de efectivos de las fuerzas de seguridad.

Pakistán también se preparó para una operación militar en Bajur, otro distrito del noroeste, donde los ancianos estuvieron en conversaciones con el gobierno y los insurgentes para evitar la violencia. Hace años, operativos similares anteriores desplazaron a miles de residentes.

Ningún grupo se atribuyó de inmediato la autoría del ataque a la policía, pero es probable que las sospechas recaigan sobre los talibanes paquistaníes, o Tehrik-e-Taliban Pakistán, conocido como TTP. El grupo suele atacar a las fuerzas de seguridad y a civiles en toda la región.

El TTP es un aliado cercano del Talibán afgano, que regresó al poder en el país vecino en agosto de 2021 tras la retirada de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN después de dos décadas de guerra.

Desde entonces, muchos combatientes y líderes del TTP han encontrado refugio en Afganistán —donde algunos viven abiertamente bajo el nuevo régimen— una situación que ha envalentonado al grupo en Pakistán.

___

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una bomba mató a dos policías e hirió a 14 personas en Pakistán.

¿Dónde sucedió? En la ciudad de Wana, Waziristán del Sur.

¿Cuándo ocurrió? El miércoles, 7 de agosto de 2025.

¿Quién es responsable? Se sospecha del Tehrik-e-Taliban Pakistán (TTP).

¿Qué se está haciendo? Pakistán se prepara para una operación militar en Bajur para evitar más violencia.

[Fuente: AP]

