Mundo

Un sismo de magnitud 6,1 deja un muerto y 29 heridos en el noroeste de Turquía

16 edificios se derrumbaron en las zonas rurales de Balikesir

11/08/2025 | 07:10Redacción Cadena 3

FOTO: Sismo en Balikesir

Una persona murió y 29 resultaron heridas durante un sismo de magnitud 6,1 ocurrido este domingo en la provincia de Balikesir, en el noroeste de Turquía, anunció el ministro del Interior, Ali Yerlikaya.

Durante una conferencia de prensa en Balikesir, Yerlikaya confirmó que “un anciano de 81 años falleció” y que no corre riesgo la vida de ninguno de los heridos. También destacó que ya concluyeron las operaciones de búsqueda y rescate.

Yerlikaya informó además que un total de 16 edificios se derrumbaron en las zonas rurales de la provincia, de los cuales 12 eran estructuras abandonadas.

El sismo, ocurrido a las 19:53 hora local (16:53 GMT), causó pánico generalizado en la región. Se vio a residentes agrupados en zonas abiertas mientras las autoridades instaban al público a mantenerse alejado de las estructuras dañadas.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Balikesir? Un sismo de magnitud 6,1 dejó un muerto y 29 heridos.

¿Quién anunció la noticia? El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, informó sobre el sismo y las víctimas.

¿Cuándo se produjo el sismo? El temblor tuvo lugar el domingo a las 19:53 hora local.

¿Dónde fue el epicentro del sismo? El sismo ocurrió en la provincia de Balikesir, en el noroeste de Turquía.

¿Por qué se produjo pánico en la región? El temblor derrumbó edificios y llevó a los residentes a evacuarse a zonas abiertas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

