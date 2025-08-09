En vivo

Mundo

Un sismo de magnitud 5,9 sacudió la costa suroeste de Guatemala sin daños

Un sismo de magnitud 5,9 afectó la costa suroeste de Guatemala el sábado a las 15:40 hora local. No se reportaron daños, aunque el temblor se sintió en la capital y otras localidades.

09/08/2025 | 18:29Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un sismo de magnitud 5,9 sacudió el sábado la costa del Pacífico de Guatemala. No hubo reportes inmediatos de daños.

El temblor ocurrió a las 15:40 hora local a unos 100 kilómetros (60 millas) al sur-suroeste de Champerico, Guatemala, a una profundidad de 9 kilómetros (6 millas), reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Según las redes sociales, el sismo fue sentido en la capital de Guatemala y otras zonas.

Los terremotos son comunes en Guatemala. El país centroamericano se encuentra sobre una importante zona de falla que sirve de límite entre las placas norteamericana y caribeña.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un sismo de magnitud 5,9 sacudió la costa suroeste de Guatemala.

¿Dónde ocurrió? En la costa del Pacífico de Guatemala, cerca de Champerico.

¿Cuándo ocurrió? El sábado a las 15:40 hora local.

¿Hubo daños? No se reportaron daños inmediatos tras el sismo.

¿Por qué es relevante? Los terremotos son comunes en Guatemala, país ubicado en una zona de fallas tectónicas.

[Fuente: AP]

