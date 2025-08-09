Un sismo de magnitud 5,9 sacudió la costa suroeste de Guatemala sin daños
Un sismo de magnitud 5,9 afectó la costa suroeste de Guatemala el sábado a las 15:40 hora local. No se reportaron daños, aunque el temblor se sintió en la capital y otras localidades.
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un sismo de magnitud 5,9 sacudió el sábado la costa del Pacífico de Guatemala. No hubo reportes inmediatos de daños.
El temblor ocurrió a las 15:40 hora local a unos 100 kilómetros (60 millas) al sur-suroeste de Champerico, Guatemala, a una profundidad de 9 kilómetros (6 millas), reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Según las redes sociales, el sismo fue sentido en la capital de Guatemala y otras zonas.
Los terremotos son comunes en Guatemala. El país centroamericano se encuentra sobre una importante zona de falla que sirve de límite entre las placas norteamericana y caribeña.
