Un avión se estrelló en pleno ensayo para un espectáculo aéreo: murió el piloto

Se trata de un caza F-16 que se estrelló durante un ensayo para el Internacional Radom.

29/08/2025 | 08:01Redacción Cadena 3

FOTO: Un avión polaco se estrelló durante el ensayo para un espectáculo aéreo: murió el piloto

Un caza F-16 polaco se estrelló este jueves durante un ensayo del Espectáculo Aéreo Internacional Radom y el piloto falleció, dijo un vocero del Gobierno.

El accidente ocurrió cuando el avión se desplomó, se estrelló en la pista y explotó. El vocero del Gobierno polaco, Adam Szlapka, confirmó en redes sociales que el piloto no sobrevivió. Se desconoce la causa del accidente.

El Espectáculo Aéreo Radom 2025 se llevará a cabo el 30 y 31 de agosto en Radom, en el centro de Polonia, y en él participarán más de 150 aviones de 20 países.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un caza F-16 polaco se estrelló durante un ensayo del Espectáculo Aéreo Internacional Radom.

¿Quién confirmó el accidente? El vocero del Gobierno polaco, Adam Szlapka, confirmó el fallecimiento del piloto.

¿Cuándo ocurrió el accidente? El accidente se produjo el jueves, justo antes del Espectáculo Aéreo Internacional.

¿Dónde sucedió el incidente? El accidente ocurrió en la pista del evento, en Radom, Polonia.

¿Por qué se desconocen las causas? En este momento, se desconoce la causa del accidente del caza F-16.

[Fuente: Noticias Argentinas]

