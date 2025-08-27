Un autobús volcó en Afganistán: al menos 25 muertos y 27 heridos
Ocurrió en Arghandi, Kabul, cuando el vehículo provenía de Helmand y Kandahar.
27/08/2025 | 04:02Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
ISLAMABAD (AP) — Al menos 25 personas murieron cuando un autobús de pasajeros volcó en la capital de Afganistán la madrugada del miércoles, dijo un funcionario talibán.
El suceso ocurrió en la mañana en el área de Arghandi de Kabul. El autobús venía del sur de Afganistán con pasajeros de Helmand y Kandahar.
La conducción imprudente causó el accidente, que también hirió a 27 personas, expresó Abdul Mateen Qani, portavoz del Ministerio del Interior.
El accidente ocurre menos de una semana después de un choque que mató a unas 80 personas en la provincia occidental de Herat.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Afganistán? Un accidente de autobús dejó al menos 25 muertos y 27 heridos.
¿Quién informó sobre el accidente? El portavoz del Ministerio del Interior, Abdul Mateen Qani.
¿Cuándo sucedió el suceso? La madrugada del miércoles.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? En el área de Arghandi, en Kabul.
¿Cómo ocurrió el accidente? Debido a la conducción imprudente del autobús.
[Fuente: AP]