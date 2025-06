Tyrese Haliburton se realiza una resonancia magnética por lesión en la pierna

INDIANÁPOLIS (AP) — El futuro de Tyrese Haliburton en el sexto partido de las Finales de la NBA es incierto. Este martes, el base de los Pacers fue evaluado para conocer la gravedad de su lesión en la pierna inferior derecha.

Según una persona con conocimiento del tema, que habló bajo condición de anonimato con The Associated Press, la evaluación incluyó una resonancia magnética. Tanto Haliburton como el equipo decidieron no comunicar la situación públicamente. ESPN fue el primero en reportar la programación de este análisis.

El entrenador Rick Carlisle no especificó que la resonancia magnética formaría parte de los pasos a seguir, pero dejó en claro que los Pacers, campeones de la Conferencia Este, monitorearían de cerca el estado de la lesión.

Dado que se trata claramente de una lesión muscular, la resonancia magnética es un procedimiento habitual en estas situaciones.

“Evaluaremos todo con Tyrese”, manifestó Carlisle tras la derrota en el quinto partido, donde los Pacers cayeron en Oklahoma City, reduciendo la serie a 3-2. El juego 6 está programado para el jueves en Indianápolis.

Haliburton salió del quinto partido al final del primer cuarto y volvió al banco con un vendaje en la pierna. Sin embargo, retornó a la cancha y jugó 34 minutos, aunque falló sus seis intentos de tiro y tuvo un escaso aporte ofensivo en la segunda mitad, finalizando con cuatro puntos, siete rebotes y seis asistencias.

Fue la primera vez en la carrera de Haliburton que disputó más de 34 minutos sin encestar un solo tiro de campo. Los Pacers consideraron dejarlo fuera en la segunda mitad, pero él decidió seguir jugando, liderando a su equipo en rebotes y asistencias después del descanso.

“Quiero decir, son las Finales de la NBA. He trabajado toda mi vida para estar aquí y quiero competir. Estoy dispuesto a ayudar a mis compañeros de equipo de cualquier manera”, añadió Haliburton. “Si puedo caminar, quiero jugar. Ellos entienden eso y hay que estar listos para el Juego 6”.

Este miércoles, los Pacers tienen programado un entrenamiento previo al decisivo encuentro.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes