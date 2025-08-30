En vivo

Mundo

Turner impulsa 2 con sencillo en la 10ma y Filis vencen 3-2 a Bravos

Trea Turner conectó un sencillo de dos carreras en la 10ma entrada, llevando a los Filis a una victoria de 3-2 sobre los Bravos. Chris Sale regresó a la rotación de Atlanta tras una lesión en un partido muy disputado.

30/08/2025 | 22:47Redacción Cadena 3

FOTO: Turner impulsa 2 con sencillo en la 10ma y Filis vencen 3-2 a Bravos

FILADELFIA (AP) — Trea Turner conectó un sencillo de dos carreras cuando había dos outs en la décima entrada para llevar el sábado a los Filis de Filadelfia a una victoria de 3-2 sobre los Bravos, arruinando el regreso del ganador más reciente del Cy Young de la Liga Nacional, Chris Sale, a la rotación titular de Atlanta.

Nacho Álvarez Jr. puso a Atlanta adelante 2-1 con un sencillo impulsor en la décima.

Filadelfia llenó las bases contra Hunter Stratton (0-1). Dylan Dodd entró y ponchó a Brandon Marsh. Tenía a Turner en una cuenta de 0-2 antes de que el campocorto conectara una recta de 94 mph al jardín derecho, para empujar a Alec Bohm y Nick Castellanos.

Matt Strahm (2-3) se llevó la victoria después de conceder solo el hit de Álvarez.

Sale y el abridor dominicano de los Filis, Cristopher Sánchez, tuvieron actuaciones destacadas.

Sale, nueve veces elegido al Juego de Estrellas, ponchó a nueve y permitió tres hits en seis entradas. Su único defecto fue un jonrón solitario de Weston Wilson en la tercera.

Sale, quien mejoró su efectividad a 2.45, no salió para la séptima entrada después de hacer 78 lanzamientos, 51 de los cuales fueron strikes.

Sánchez ponchó a ocho y permitió una carrera y siete hits en siete entradas.

Ambos abridores se beneficiaron de una buena labor defensiva.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña de 4-0. Los dominicanos Marcell Ozuna de 1-0, Vidal Bruján de 1-0.

Por los Filis, el panameño Edmundo Sosa de 2-0.

¿Quién fue el héroe del partido? Trea Turner fue el héroe, impulsando dos carreras en la décima entrada.

¿Cuál fue el resultado final del juego? Los Filis vencieron a los Bravos 3-2.

¿Qué hizo Chris Sale en su regreso? Chris Sale ponchó a nueve y permitió tres hits en seis entradas.

¿Cómo se produjo la victoria de los Filis? El sencillo de Trea Turner en la 10ma entrada impulsó a Alec Bohm y Nick Castellanos.

¿Qué destacaron los abridores? Ambos abridores, Sale y Sánchez, tuvieron actuaciones destacadas.

[Fuente: AP]

