FOTO: Turner impulsa 2 con sencillo en la 10ma y Filis vencen 3-2 a Bravos

FILADELFIA (AP) — Trea Turner conectó un sencillo de dos carreras cuando había dos outs en la décima entrada para llevar el sábado a los Filis de Filadelfia a una victoria de 3-2 sobre los Bravos, arruinando el regreso del ganador más reciente del Cy Young de la Liga Nacional, Chris Sale, a la rotación titular de Atlanta.

Nacho Álvarez Jr. puso a Atlanta adelante 2-1 con un sencillo impulsor en la décima.

Filadelfia llenó las bases contra Hunter Stratton (0-1). Dylan Dodd entró y ponchó a Brandon Marsh. Tenía a Turner en una cuenta de 0-2 antes de que el campocorto conectara una recta de 94 mph al jardín derecho, para empujar a Alec Bohm y Nick Castellanos.

Matt Strahm (2-3) se llevó la victoria después de conceder solo el hit de Álvarez.

Sale y el abridor dominicano de los Filis, Cristopher Sánchez, tuvieron actuaciones destacadas.

Sale, nueve veces elegido al Juego de Estrellas, ponchó a nueve y permitió tres hits en seis entradas. Su único defecto fue un jonrón solitario de Weston Wilson en la tercera.

Sale, quien mejoró su efectividad a 2.45, no salió para la séptima entrada después de hacer 78 lanzamientos, 51 de los cuales fueron strikes.

Sánchez ponchó a ocho y permitió una carrera y siete hits en siete entradas.

Ambos abridores se beneficiaron de una buena labor defensiva.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña de 4-0. Los dominicanos Marcell Ozuna de 1-0, Vidal Bruján de 1-0.

Por los Filis, el panameño Edmundo Sosa de 2-0.