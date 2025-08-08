Trump y Putin buscan reunirse la próxima semana en medio del conflicto

Washington y Moscú trabajan intensamente para lograr una reunión entre sus jefes de Estado la próxima semana, mientras la tan ansiada tregua entre Rusia y Ucrania pende del aire.

“Los rusos expresaron su deseo de reunirse con el presidente (estadounidense) Donald Trump, y el presidente está abierto a esta reunión”, declaró el jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

El Kremlin indicó el mismo jueves que se había acordado en principio una reunión entre Trump y (el presidente ruso Vladimir) Putin, la cual se llevaría a cabo “en los próximos días”.

La parte estadounidense inició el impulso para las conversaciones de alto nivel, según el asesor presidencial ruso, Yury Ushakov.

Según Ushakov, ambas partes están trabajando para coordinar los preparativos de la reunión, ya que la sede ya se ha acordado y se anunciará más adelante.

Putin expresó su deseo de que la reunión se celebre la próxima semana, mientras que Emiratos Árabes Unidos está mediando para que se celebre en el país del Golfo.

Los planes para una reunión presencial entre ambos líderes surgieron tras la reunión de trabajo de tres horas que Putin mantuvo con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, durante la visita de este último a Moscú el miércoles.

A su llegada al aeropuerto de Moscú, Witkoff fue recibido por el jefe de inversiones de Putin, Kirill Dmitriev.

Dmitriev afirmó que una reunión Putin-Trump revitalizará la relación entre Rusia y Estados Unidos. “Vemos un gran potencial para una colaboración mutuamente beneficiosa, incluyendo con inversores estadounidenses en proyectos árticos, tierras raras y desarrollo de infraestructura”, declaró.

Cuando un periodista en la Casa Blanca le preguntó el jueves por la tarde si Putin necesita reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, antes de reunirse con él, Trump respondió: “No, no lo necesita”.

Al informar a Trump sobre su viaje a Moscú el miércoles, Witkoff comentó que a Putin le gustaría reunirse, y Trump respondió que estaba abierto a una reunión, pero que también querría que Putin se reuniera con Zelenski para discutir un alto el fuego, según un funcionario de la Casa Blanca.

Sobre la posibilidad de reunirse con Zelenski, Putin declaró a la prensa el jueves: “Desafortunadamente, aún estamos lejos de crear las condiciones necesarias”. “Al presidente Trump le gustaría reunirse con ambos presidentes, Putin y Zelenski, porque quiere que esta brutal guerra termine”, declaró Leavitt el jueves, añadiendo que la Casa Blanca está “trabajando en los detalles de estas posibles reuniones, y se proporcionarán detalles en el momento oportuno”.

El New York Times informó el miércoles que Trump tiene previsto celebrar poco después una reunión trilateral con Zelenski, tras su reunión con Putin.

Según el informe, en una llamada el miércoles con líderes europeos, incluido Zelenski, Trump reveló que la reunión con Putin se celebraría la próxima semana y que la reunión trilateral planificada por la Casa Blanca incluiría a él mismo, a Putin y a Zelenski, excluyendo a cualquier homólogo europeo.

Respecto a la posibilidad de una reunión trilateral, Ushakov declaró el jueves que la parte estadounidense simplemente la mencionó durante las conversaciones con el Kremlin, “no se debatió específicamente, y la parte rusa ha dejado esta propuesta sin comentar”.

El viernes es la fecha límite que Trump revisó a finales de julio, de 50 días, para que Putin pusiera fin al conflicto en Ucrania o se enfrentara a nuevas sanciones más severas.

Trump insinuó el jueves por la tarde que la fecha límite podría no ser tan firme como se había indicado anteriormente.

“Veremos qué tiene que decir. Dependerá de él. Estoy muy decepcionado”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó si la fecha límite del viernes se mantiene intacta.

Se trataron temas relacionados con Ucrania durante la reunión de trabajo entre Putin y el enviado especial de Trump, Witkoff, el miércoles, según informó el Kremlin, que describió las conversaciones en general como “muy útiles y constructivas”.

Zelenski afirmó el jueves que encontrar una solución al conflicto entre Rusia y Ucrania puede ser “realmente eficaz” a nivel de líderes. “Es necesario determinar el momento oportuno para dicho formato y la gama de cuestiones que se abordarán”, declaró en una publicación en redes sociales, tras mantener una conversación telefónica con Trump y varios líderes europeos el miércoles.

Zelenski afirmó que Ucrania trabajará por la paz “de la forma más productiva posible”, según el informe de la agencia de noticias Xinhua.

La última ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania, celebrada en Estambul el 23 de julio, concluyó sin avances hacia un alto el fuego, pero sí con un acuerdo sobre otro intercambio de prisioneros, incluyendo a civiles detenidos.

Rusia y Ucrania se mantienen bastante distanciadas, mientras que los intercambios de ataques con drones y misiles siguen causando numerosas bajas y daños a la infraestructura.