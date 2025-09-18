Trump se reúne con el primer ministro británico

FOTO: Tras el boato real, la visita de Trump se centra en la política y una reunión con Starmer

LONDRES (AP) — Después de la pompa, es hora de la política.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el jueves con el primer ministro británico, Keir Starmer, en el último día de la visita de Estado del mandatario a Reino Unido, con la inversión tecnológica, los aranceles al acero y temas potencialmente complicados en la agenda.

Trump y la primera dama, Melania Trump, fueron agasajados el miércoles por el rey Carlos III y la reina Camilla en el castillo de Windsor con toda la pompa que la monarquía puede ofrecer: carruajes adornados con oro, soldados vestidos de escarlata, salvas de artillería y un banquete deslumbrante en un gran salón ceremonial.

Los funcionarios británicos adornaron el viaje con los tipos de superlativos que Trump disfruta: es una segunda visita de estado “sin precedentes” para el líder de Estados Unidos, con la mayor guardia de honor militar jamás reunida para tal ocasión.

El jueves fue el turno de Starmer de dar la bienvenida al presidente en Chequers, una casa solariega del siglo XVI al noroeste de Londres que sirve como retiro rural para los líderes británicos.

Los anfitriones británicos de Trump quisieron celebrar la fortaleza de la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido, casi 250 años después de su inicio accidentado en 1776. Trump fue recibido por una guardia de honor ceremonial completa con gaiteros, un guiño a la herencia escocesa del presidente, y se le mostraron artículos del archivo del líder en tiempos de guerra Winston Churchill, quien acuñó el término “relación especial” para el vínculo entre Estados Unidos y Reino Unido.

También hubo un almuerzo de lenguado de Dover seguido de tarta de lima, y una exhibición del equipo de paracaidistas del ejército Red Devils.

Para coincidir con la visita, el Reino Unido dijo que las empresas estadounidenses habían prometido 150.000 millones de libras (204.000 millones de dólares) en inversión en Reino Unido, incluyendo 90.000 millones de libras (122.000 millones de dólares) de la firma de inversión Blackstone en la próxima década. La inversión también fluirá en la otra dirección, incluyendo casi 30.000 millones de dólares por parte de la farmacéutica GSK en Estados Unidos.

Los dos líderes firmaron un “acuerdo de prosperidad tecnológica” que, según los funcionarios del Reino Unido, trajo miles de empleos y miles de millones en inversión en inteligencia artificial, computación cuántica y energía nuclear.

Incluyó una rama del Reino Unido de Stargate, un proyecto de infraestructura de IA respaldado por Trump y liderado por OpenAI, y una serie de centros de datos de IA en todo el Reino Unido. Las empresas estadounidenses anunciaron una inversión de 31.000 millones de libras (42.000 millones de dólares) en el sector de IA del Reino Unido, incluyendo 30.000 millones de dólares de Microsoft para proyectos que incluyen la supercomputadora más grande de Reino Unido.

Los funcionarios británicos indicaron que no habían acordado eliminar un impuesto a los servicios digitales ni suavizar la regulación de internet para obtener el acuerdo, algunos detalles del cual aún no se han anunciado.

El gobierno británico aprendió que, cuando se trata de acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, el diablo está en los detalles. En mayo, Starmer y Trump firmaron un acuerdo comercial que redujo los aranceles de Estados Unidos sobre las industrias clave de automóviles y aeroespacial británicas.

Sin embargo, las conversaciones para reducir los aranceles sobre el acero y el aluminio a cero desde su nivel actual del 25% se estancaron, a pesar de una promesa en mayo de que el asunto se resolvería en semanas.

La Cámara de Comercio Británica declaró que no reducir los aranceles sería “recibido con consternación” por la industria del acero británica.

Starmer deseaba una visita de Estado exitosa para equilibrar semanas de malas noticias que lo vieron perder no solo a un embajador sino también a la viceprimera ministra Angela Rayner, quien dimitió por un error fiscal en la compra de una casa, y a un asesor principal. Catorce meses después de lograr una victoria electoral aplastante, el gobierno de Starmer enfrentó problemas para reactivar la lenta economía británica y su Partido Laborista se encontraba rezagado en las encuestas.

Leslie Vinjamuri, presidenta del Chicago Council on Global Affairs, expresó que el viaje sería “una visita difícil para el primer ministro, mucho más que para el presidente de Estados Unidos”.

Para Trump, “esto juega bien en casa, juega bien en el extranjero. Es casi enteramente en ventaja del presidente Trump presentarse en Reino Unido y ser homenajeado por las instituciones británicas”, comentó.

Starmer se preparó para preguntas incómodas sobre Jeffrey Epstein cuando él y Trump celebraron una conferencia de prensa en Chequers. Días antes de la visita de Estado, Starmer despidió al embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, por su amistad pasada con el delincuente sexual convicto.

Las preguntas sobre Epstein ensombrecieron la última visita de Trump al Reino Unido en julio, cuando se sentó con Starmer en su club de golf en Escocia. Mientras respondían preguntas de los periodistas, Trump fue repetidamente bombardeado con consultas sobre Epstein mientras su gobierno enfrentaba presión desde casa para liberar registros gubernamentales sobre el caso penal del ahora desacreditado financiero, quien, según las autoridades, se suicidó en 2019.

También hubo discusiones potencialmente difíciles sobre Ucrania y el Oriente Medio.

Starmer jugó un papel importante en los esfuerzos europeos para reforzar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Trump expresó frustración con el presidente ruso, Vladímir Putin, pero no cumplió con las amenazas de imponer nuevas sanciones a Rusia por rechazar las negociaciones de paz. Cuando salía de Washington hacia Reino Unido el martes, Trump colocó la responsabilidad sobre el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, diciendo: “Él tendrá que hacer un trato”.

La incursión de drones rusos de la semana pasada en Polonia, miembro de la OTAN, provocó una fuerte condena de los aliados europeos de la OTAN y promesas de más aviones y tropas para el flanco oriental del bloque. Trump minimizó la gravedad del incidente, reflexionando que “podría haber sido un error”.

El rey otorgó a Trump un suave empujón en su discurso en el banquete de Estado sobre la fortaleza de la relación transatlántica. Carlos señaló que “mientras la tiranía una vez más amenaza a Europa, nosotros y nuestros aliados nos mantenemos juntos en apoyo de Ucrania, para disuadir la agresión y asegurar la paz”.

Starmer también discrepó con Trump en la guerra de Israel en Gaza, y anunció que el Reino Unido reconocerá formalmente un Estado palestino en Naciones Unidas a finales de este mes.

Trump amenazó con penalizar a Canadá durante las negociaciones comerciales por hacer un movimiento similar.

___

El periodista de tecnología de AP Matt O’Brien contribuyó a este despacho.

___