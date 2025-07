Trump dijo que no logró avances en su charla con Putin sobre Irán y Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este jueves que no logró registrar ningún avance durante su conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, respecto a Irán y la guerra en Ucrania.

"No, hoy no logré ningún avance en lo absoluto con él", declaró Trump ante la prensa. "No estoy contento con esto", añadió.

El mandatario estadounidense comentó que la llamada, que duró aproximadamente una hora, abarcó diversos temas, entre ellos Irán y la situación bélica en Ucrania. "Hablamos sobre muchas cosas, incluyendo Irán, y también discutimos, como saben, sobre la guerra con Ucrania", puntualizó.

Durante esta conversación, Putin afirmó que Rusia alcanzará sus metas en el conflicto ucraniano, incluida la eliminación de las causas que llevaron a la confrontación actual, según lo indicado por su asesor presidencial, Yury Ushakov.

"Nuestro presidente anunció que Rusia cumplirá con sus objetivos, que son eliminar las causas de raíz que han llevado al estado actual de las cosas, así como a la dura confrontación actual. Rusia no renunciará a estos objetivos", puntualizó Ushakov.

Además, Ushakov agregó que Rusia está dispuesta a llevar a cabo una tercera ronda de conversaciones con Ucrania, aunque Putin y Trump no accedieron a dar detalles específicos sobre los temas a tratar en las posibles negociaciones.