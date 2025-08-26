El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, por acusaciones de fraude hipotecario.

“De conformidad con mi autoridad bajo el Artículo II de la Constitución de Estados Unidos y la Ley de la Reserva Federal de 1913, en su versión modificada, por la presente queda destituida de su cargo en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, con efecto inmediato”, escribió Trump en una carta dirigida a Cook, publicada el lunes en su plataforma Truth Social.

La carta continuó así: “La Reserva Federal tiene la enorme responsabilidad de fijar las tasas de interés y regular la reserva y los bancos miembros. El pueblo estadounidense debe poder confiar plenamente en la honestidad de los miembros encargados de establecer las políticas y supervisar la Reserva Federal. En vista de su conducta engañosa y potencialmente delictiva en materia financiera, ellos no pueden, y yo no, tener esa confianza en su integridad”.

El miércoles, el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, acusó públicamente a Cook de fraude hipotecario y remitió el caso penal al Departamento de Justicia, indica el informe de la agencia de noticias Xinhua.

Ese mismo día, Trump exigió la dimisión de Cook en respuesta a las afirmaciones de Pulte, seguida de una declaración de Cook en la que enfatizó que “no tenía intención de dejarme presionar para renunciar a mi cargo debido a algunas preguntas planteadas en un tuit”.

El Congreso de Estados Unidos limitó la autoridad del Presidente para despedir unilateralmente a un gobernador de la Reserva Federal en la Ley de la Reserva Federal de 1913, que establece que el presidente solo puede hacerlo “con causa justificada”, aunque no se detalló qué es lo que la constituye.

El despido dispuesto por Trump podría desencadenar un conflicto legal, que podría llegar a la Corte Suprema, según informaron medios locales.

La medida también exacerba las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal bajo la administración Trump.

Cook fue nominada por el expresidente Joe Biden en 2022 y, en caso de que termine destituida, Trump podrá nominar a su reemplazo y reestructurar la junta directiva de la Reserva Federal para los próximos años, según el informe.