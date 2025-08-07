Trump designará a asesor económico en la Reserva Federal para cubrir vacante
El presidente Donald Trump anunció la nominación de un asesor económico para la junta de la Reserva Federal, llenando una vacante. Stephen Miran podría servir hasta el 31 de enero de 2026.
07/08/2025 | 17:14Redacción Cadena 3
FOTO: Trump nominará a asesor económico para junta de Reserva Federal
El presidente Donald Trump anunció el jueves que nominará a un asesor económico de alto nivel para la junta de gobernadores de la Reserva Federal por cuatro meses, llenando temporalmente una vacante mientras continuó su búsqueda para un nombramiento a más largo plazo.
Trump nombró a Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, para ocupar un puesto vacante por la gobernadora Adriana Kugler, una designada por Biden que dejará su cargo el viernes. Si el Senado lo aprueba, Miran servirá hasta el 31 de enero de 2026.
Es la primera oportunidad de Trump para ejercer más control sobre la Reserva Federal, una de las pocas agencias federales que permanecieron independientes. Trump criticó al actual director del banco central, Jerome Powell, por mantener las tasas de interés a corto plazo.
Miran fue un gran defensor de los recortes de impuestos sobre la renta y los aumentos de aranceles de Trump, argumentando que la combinación generaría suficiente crecimiento económico para reducir los déficits presupuestarios. También minimizó el riesgo de que los aranceles de Trump generen una mayor inflación, una fuente importante de preocupación para Powell.
[Fuente: AP]