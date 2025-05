Trump critica a Putin y Zelenski por sus acciones en conflicto bélico de Ucrania

Donald Trump expresó su desacuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en el marco del persistente conflicto en Ucrania. Estos comentarios surgieron antes de que Trump abordara el Air Force One, desde Morristown, Nueva Jersey, rumbo a Washington D. C.

El exmandatario aseveró: "No estoy contento con lo que está haciendo Putin", ante la prensa, añadiendo más tarde: "No sé qué demonios le pasó a Putin. Le conozco desde hace mucho. Siempre me llevaba bien con él. Pero está mandando misiles a las ciudades y matando gente, lo cual no me agrada. Estamos en medio de negociaciones, y él lanza cohetes a Kiev y otras ciudades. Eso no me gusta en absoluto".

Trump emitió sus críticas a Putin luego de que Rusia y Ucrania intercambiaran ataques masivos con drones y misiles, según informó la agencia Xinhua. Durante la madrugada, las fuerzas rusas destruyeron 110 drones ucranianos en diversas regiones, destacando 13 sobre Moscú, según el Ministerio de Defensa ruso.

El ataque coordinado de Rusia causó estragos en Ucrania, con la autoridad de Kiev reportando al menos 12 muertos, incluidos tres niños, y numerosas personas heridas debido a los ataques aéreos iniciales del domingo.

Más adelante, Trump utilizó su plataforma Truth Social para expresar: "¡Se ha vuelto absolutamente loco!" refiriéndose a Putin. También hizo alusión a Zelenski, sugiriendo que su conducta no favorecía a Ucrania: "No está haciendo ningún favor a su país al hablar de la manera en que lo hace", en relación a las críticas dirigidas hacia Estados Unidos por su falta de apoyo ante los recientes ataques rusos.

Además, Trump argumentó: "Todo lo que sale de su boca causa problemas, no me gusta y es mejor que pare", dirigiéndose directamente a Zelenski. Concluyó enfatizando que no debería ser considerado responsable de la guerra, reafirmando su postura de que: "Esta es la guerra de Zelenski, Putin y Biden, no la de Trump".