Trump confirmó su asistencia a la Copa Ryder y respalda al capitán Keegan Bradley

FOTO: Trump afirma que asistirá a la Copa Ryder y cree que el capitán Keegan Bradley debería jugar

ATLANTA (AP) — El presidente de los Estados Unidos Donald Trump dijo que asistiría a la ronda de apertura de la intensa Ryder Cup el próximo mes en Nueva York, y cree que el capitán de Estados Unidos, Keegan Bradley, debería estar jugando.

Trump publicó en su sitio de redes sociales el sábado por la noche que estaría allí el viernes 26 de septiembre para el inicio de los partidos de tres días entre Estados Unidos y Europa. Dijo que fue invitado por el PGA Tour, que no organiza el evento.

Un portavoz de la PGA de América no respondió de inmediato a un mensaje de The Associated Press solicitando comentarios.

Esta edición de la Copa Ryder ha sido más anticipada de lo habitual debido al lugar en el que se llevará a cabo: el campo Black en el Parque Estatal Bethpage en Long Island, Nueva York, un campo público con reputación de tener a los fanáticos más bulliciosos.

Dada su pasión por el golf, se esperaba que Trump hiciera acto de presencia en algún momento durante la Copa. Se reunió con el comisionado del PGA Tour, Jay Monahan, y Tiger Woods a principios de este año para intentar, sin éxito, resolver la división creada por la escisión de LIV Golf, financiada por Arabia Saudí. La Gira de la PGA anunció esta semana que regresaría a Trump National Doral en Florida el próximo año por primera vez en casi una década.

El elemento adicional en esta Copa Ryder es Bradley, quien estaba debatiendo si convertirse en el primer capitán en jugar desde Arnold Palmer en 1963.

Bradley, de 39 años, es el capitán estadounidense más joven desde que Palmer tenía 34. Jugar y mantener sus funciones de capitán ha sido objeto de mucho debate, y Bradley ha añadido intriga al ganar dos veces en el último año.

Disparó una ronda de 63 el sábado, unas horas antes de la publicación de Trump en Truth Social, para colocarse en cuarto lugar con la oportunidad de ganar la Copa FedEx de fin de temporada.

"¡Keegan Bradley DEFINITIVAMENTE debería estar en el equipo estadounidense de la Ryder Cup — Como Capitán!!! Es un tipo INCREÍBLE. Será una gran Ryder Cup”, escribió el presidente.

Trump, quien asistió al Super Bowl en febrero y más recientemente a la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Nueva Jersey, es amigo de varios golfistas prominentes. Bryson DeChambeau, quien se clasificó para el equipo de Estados Unidos, jugó golf con Trump y fue el único golfista que el mandatario nombró para el Consejo Presidencial sobre Deportes, Fitness y Nutrición.

La decisión de Bradley sobre si jugar se conocerá el miércoles cuando anuncie sus seis selecciones de capitán.

