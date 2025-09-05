En vivo

Mundo

Trump cambiará el nombre del "Departamento de Defensa" por "Departamento de Guerra"

Creado en 1789, el Departamento de Guerra dirigió y supervisó el Ejército de Estados Unidos a en ambas guerras mundiales.

05/09/2025 | 06:40Redacción Cadena 3

FOTO: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se está preparando para firmar el viernes una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa al de Departamento de Guerra.

Esta medida permitiría que el nombre se use como título secundario en la correspondencia oficial, con referencias como "secretario de Guerra", informaron los medios locales.

Se trata de un cambio legal que para que sea de manera completa aún requeriría la aprobación del Congreso.

Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, argumentaron que el renacimiento subraya un "espíritu guerrero" más fuerte.

"La defensa es demasiado defensiva", dijo Trump el mes pasado, añadiendo que "queremos ser defensivos, pero también queremos ser ofensivos si tenemos que serlo, así que me pareció un nombre mejor".

El Departamento de Guerra, creado en 1789, dirigió y supervisó el Ejército de Estados Unidos a través de ambas guerras mundiales antes de ser consolidado en el Departamento de Defensa en 1949.

Lectura rápida

¿Qué cambio realizará Trump? Cambiará el nombre del Departamento de Defensa al de Departamento de Guerra.

¿Quiénes están detrás de esta decisión? El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

¿Cuándo se firmará la orden ejecutiva? Se firmará el viernes.

¿Por qué se propone este cambio de nombre? Trump argumentó que destaca un "espíritu guerrero" más fuerte.

¿Qué se necesita para que el cambio sea completo? Requiere la aprobación del Congreso.

[Fuente: Noticias Argentinas]

