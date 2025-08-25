Trump afirmó que “no querría” asistir a la reunión entre Putin y Zelenski

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “no querría” asistir a la reunión entre el primer mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, con su par de Rusia, Vladímir Putin, según informó la prensa de su país.

Según Sky News, el jefe de la Casa Blanca afirmó eso en una rueda de prensa el viernes, cuando comentó: “Veremos si Putin y Zelenski van a colaborar. Eso me parece como aceite y vinagre. No se llevan bien por razones obvias. Pero ya veremos. Y luego veremos si tengo que estar presente (en la reunión de los líderes de Rusia y Ucrania, ed.). No querría hacerlo”.

Por otra parte, en Moscú, el sitio Actualidad RT publicó que Trump se congratuló de su diálogo con Putin y deslizó: “Cada conversación que tengo con él es una buena conversación”.

Además, evaluó el hecho de que el líder ruso viajara a Alaska para reunirse con él y abordar una serie de cuestiones, incluida la resolución del conflicto ucraniano.

“El hecho de que fuera a Alaska, nuestro país, creo que fue una gran declaración de que quiere hacerlo. No fue fácil para él ir. Fue un día muy exitoso para otras cosas porque, ya saben, también estamos hablando de misiles y armas nucleares”, añadió.