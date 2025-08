Tribunal limita las deportaciones rápidas de Italia a países seguros

ROMA (AP) — Los jueces del máximo tribunal de la Unión Europea dictaminaron el viernes que Italia puede acelerar las deportaciones de migrantes a países designados como “seguros”, pero con límites.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue consultado acerca de la admisibilidad de un procedimiento de asilo acelerado, que permite a las autoridades devolver rápidamente a los migrantes de países que no sufren guerra o crisis significativas.

Dos ciudadanos de Bangladesh, que fueron rescatados el año pasado en el mar por la Armada italiana, fueron llevados a un centro de detención en Albania. Como Bangladesh está en una lista de países que Italia considera seguros, su solicitud de asilo fue evaluada rápidamente antes de ser rechazada.

El gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, introdujo el proceso acelerado y la detención de migrantes en centros ubicados en Albania para reducir el número de migrantes que ingresan al país.

Ambas políticas han recibido intensas críticas. Los tribunales italianos han fallado en contra de las políticas y han remitido varios casos al tribunal de la UE en Luxemburgo para su aclaración.

Los políticos de la oposición dicen que el plan es costoso, complicado y perjudicial para los derechos de los migrantes. Una delegación no gubernamental que observa el proceso en Albania dice que priva ilegalmente a los migrantes de ayuda con las solicitudes de asilo.

El tribunal con sede en Luxemburgo dijo el viernes que, si bien tener un procedimiento acelerado no viola la ley comunitaria, la designación de países seguros debe estar sujeta a escrutinio judicial para que los migrantes puedan impugnar los fallos sobre asilo.

La oficina de Meloni se mostró sorprendida por el fallo e insistió en que la política migratoria de Italia es competencia de los poderes ejecutivo y legislativo del país, y no debería estar sujeta a revisión judicial.

La decisión “debilita las políticas para contrarrestar la inmigración ilegal masiva y defender las fronteras nacionales”, dijo la oficina de Meloni en un comunicado, agregando que “reduce aún más los ya estrechos márgenes de autonomía de los gobiernos y parlamentos” para controlar la migración.

El fallo también señaló que un país no puede considerarse seguro si no hay suficiente protección para grupos vulnerables. La nación en cuestión debe ser “segura para toda su población y no solo para una parte de ella”, apunta la decisión de 22 páginas.

Un tribunal italiano sostuvo el año pasado que los migrantes de Bangladesh y Egipto no podían ser devueltos de inmediato porque sus países no son lo suficientemente seguros.

Los jueces del Tribunal de Distrito de Roma, que remitieron el caso a Luxemburgo, tendrán la última palabra para determinar si el procedimiento se aplicó correctamente para los dos ciudadanos de Bangladesh.

___

Quell informó desde La Haya, Holanda.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.