Tragedia en un campamento de verano en Texas: 13 muertos y 20 niños desaparecidos

Al menos trece personas fallecieron y una veintena de niños que participaban en campamentos de verano a lo largo del río Guadalupe están desaparecidos, como resultado de una inundación súbita provocada por intensas lluvias en el centro de Texas, informaron las autoridades recientemente.

El juez del condado de Kerr, Rob Kelly, confirmó la cifra de víctimas, aunque no reveló identidades. Se indicó que no se brindarán más detalles hasta que los familiares sean notificados, según la oficina del alguacil del condado.

Durante una conferencia de prensa, Kelly mencionó: "No podemos asegurar que hemos localizado a todos. Sabemos que hay algunos desaparecidos".

Varios vehículos, casas móviles y campistas se vieron arrastrados por las aguas desbordadas del río Guadalupe.

/Inicio Código Embebido/

My heart is broken and hurting for the people in Kerr County, Texas.



These images and videos bring me back to the morning Hurricane Helene hit us in Western North Carolina.



Nothing can prepare you for this.



My whole heart is hurting for all of you,pic.twitter.com/n5u6seDi2a