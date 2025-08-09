Tiroteo en Times Square dejó tres heridos en Nueva York durante la madrugada

NUEVA YORK (AP) — Tres personas resultaron heridas durante un tiroteo en la emblemática Times Square de la Ciudad de Nueva York, informó el Departamento de Policía de Nueva York el sábado.

Una persona fue detenida y fue interrogada por la balacera ocurrida de madrugada, agregaron las autoridades. Por el momento no se han presentado cargos.

Un video publicado en redes sociales mostró a la gente huyendo del lugar de los hechos y a agentes de policía rodeando un auto y atendiendo a los heridos que yacían en el suelo. Varios han sido hospitalizados, pero sus lesiones no suponen un peligro para sus vidas, explicó la Policía.

El tiroteo tuvo lugar a la 1:20 de la madrugada. Por el momento no había más detalles acerca de lo ocurrido.

La Ciudad de Nueva York ha experimentado una notable disminución de la violencia armada este año. Hasta el 3 de agosto, registró la menor cantidad de tiroteos en décadas, y un 23% menos que el año pasado.