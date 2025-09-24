Tiroteo en centro de inmigración en Dallas deja tres heridos y atacante muerto

DALLAS (AP) — Tres personas han sido baleadas en una instalación de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas y el tirador está muerto por una herida de bala autoinfligida, afirmó el director de la agencia.

El director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó el tiroteo durante una entrevista en CNN el miércoles.

En cuanto a los heridos, “podrían ser empleados, podrían ser civiles que estaban visitando la instalación, podrían ser detenidos. En este momento, todavía estamos trabajando en eso”, indicó Lyons.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, manifestó que los detalles aún estaban surgiendo, pero la agencia estaba confirmando que había “múltiples heridos y fallecidos”. Noem señaló que aun se desconoce el motivo pero destacó que ha habido un aumento en los ataques dirigidos a agentes de ICE.

Decenas de vehículos de emergencia fueron vistos a lo largo de una carretera cerca de la instalación. Las cámaras de tráfico cerca de la escena muestran seis carriles de una autopista normalmente concurrida completamente vacíos, con coches y semirremolques detenidos en una salida de la interestatal.

ICE y Seguridad Nacional por ahora no han proporcionado detalles adicionales.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Dallas fue enviado a las 6:41 a.m. después de una llamada reportando un tiroteo en o cerca de la oficina de inmigración, indicó el portavoz del departamento, Jason L. Evans, en un correo electrónico. Manifestó que no tenía detalles confirmados que pudiera compartir, calificándolo como un incidente activo y en curso.

Un ataque el 4 de julio en un centro de detención de inmigración en Texas hirió a un policía, quien recibió un disparo en el cuello. Los atacantes, vestidos con ropa de estilo militar negra, abrieron fuego fuera del Centro de Detención Prairieland en Alvarado, al suroeste de Dallas, según dijeron los fiscales federales. Al menos 11 personas han sido acusadas en relación con el ataque.

Un hombre con un rifle de asalto disparó docenas de rondas a agentes federales mientras salían de una instalación de la Patrulla Fronteriza en McAllen el 7 de julio. El hombre, identificado como Ryan Louis Mosqueda, hirió a un policía que respondió a la escena antes de que las autoridades lo mataran. La policía encontró más tarde otras armas, municiones y mochilas dentro de su coche.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.