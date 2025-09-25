Tifón Ragasa avanza por el sur de China hacia Vietnam tras causar inundaciones

HONG KONG (AP) — La debilitada tormenta tropical Ragasa avanzó el jueves hacia el oeste a lo largo de la costa sur de China hacia Vietnam después de anegar calles y hogares en el centro económico de la provincia de Guangdong, y de causar muertes en Taiwán y Filipinas a principios de la semana.

En la ciudad de Yangjiang, en Guangdong, más de 10.000 árboles sufrieron daños y las ramas flotaron en el agua de las calles inundadas. Cuadrillas de operarios emplearon topadoras para retirar los troncos caídos y trabajaron para despejar las carreteras bloqueadas, según reportó el diario Yangjiang Daily.

Casi medio millón de hogares sufrieron cortes de electricidad, y más de un tercio siguieron sin servicio el jueves por la mañana, agregó el periódico.

Las calles de la ciudad de Zhuhai se convirtieron en ríos y los rescatistas utilizaron botes neumáticos para rescatar a los residentes varados. El agua llegó hasta la primera planta de algunas viviendas en vecindarios antiguos, de acuerdo con el Southern Metropolis Daily.

La comunicación con los residentes en algunas de las islas de la ciudad de Jiangmen quedó interrumpida, reportó el diario Southern Weekly.

Hacia el oeste, en la región de Guangxi, las escuelas y negocios cerraron y las actividades turísticas se suspendieron en algunas ciudades.

Más de dos millones de personas fueron reubicadas en Guangdong antes de la llegada de Ragasa, que alcanzó su máxima intensidad el lunes con vientos sostenidos máximos de 265 kilómetros/hora (165 millas por hora). Fue el meteoro más potente en el mundo en lo que va del año.

El jueves por la mañana, sus vientos sostenidos se debilitaron a un máximo de 65 km/h (40 mph), y se previó que se disipe, aunque sus precipitaciones siguieron amenazando Vietnam y otras partes del sudeste asiático.

El primer ministro de Vietnam, Ph?m Minh Chính, ordenó a los ministerios y a las autoridades locales que protejan infraestructura como presas y hospitales, aseguren embarcaciones pesqueras y activos costeros, y preparen operaciones de evacuación y de búsqueda y rescate. Algunos vuelos fueron cancelados o reprogramados, y los operarios podaron árboles para evitar peligros del viento en la zona norte del país.

Hong Kong, Guangzhou y Shenzhen, donde la actividad se detuvo a principios de semana, regresaron gradualmente a la normalidad.

Los vuelos en Hong Kong se reanudaron después de que alrededor de 1.000 se vieran afectados, causando molestias a unos 140.000 pasajeros. Los negocios reabrieron sus puertas el jueves. Pero en las calles seguía habiendo grandes ramas caídas, luego de que los potentes vientos derribaran más de 1.200 árboles en toda la ciudad. Unas 100 personas heridas fueron atendidas en hospitales.

En Taiwán, las autoridades revisaron a la baja el jueves la cifra oficial de fallecidos de 17 a 14 debido a la duplicidad de registros. Las víctimas estuvieron en el condado oriental de Hualien, donde las intensas precipitaciones provocaron el desbordamiento de un lago de barrera, que envió un potente caudal de agua hacia el cercano municipio de Guangfu. Torrentes de lodo destruyeron un puente y transformaron las calles del municipio en turbulentos ríos que arrastraron vehículos y muebles. Algunas personas continuaron desaparecidas en Hualien y decenas resultaron heridas en toda la isla.

En Filipinas, Ragasa dejó al menos 11 muertos, incluidos siete pescadores que se ahogaron el lunes cuando su bote volcó en la provincia norteña de Cagayan. Otros dos pescadores continuaron desaparecidos el jueves.

Una nueva tormenta tropical se acercó a Filipinas desde el Pacífico. Se esperaba que el meteoro —llamado Opong en el país y Bualoi en otros lugares— azotara el centro-este de Filipinas el viernes y podría ganar fuerza hasta convertirse en un tifón. Tenía vientos sostenidos de hasta 110 km/h (68 mph), con ráfagas más potentes, de acuerdo con los meteorólogos del gobierno.

___

Los periodistas de The Associated Press Jim Gomez en Manila, Filipinas, y Johnson Lai en Taipéi, Taiwán, contribuyeron a este despacho.

___