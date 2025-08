Tennessee: Acusan a hombres vinculados a sospechoso en asesinato de familiares de bebé abandonado

TIPTONVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Las autoridades que buscaron a un hombre requerido por los asesinatos de los padres, la abuela y el tío de un bebé encontrado con vida en Tennessee acusaron a otros dos hombres en relación con los homicidios.

La Oficina de Investigación de Tennessee acusó a Tanaka Brown, de 29 años, y a Giovonte Thomas, de 29, de ser cómplices de asesinato en primer grado. Los investigadores alegaron que ambos hombres “asistieron” a Austin Robert Drummond, de 28 años, en los asesinatos.

Las autoridades dejaron muchas preguntas sin respuesta, incluyendo cómo supuestamente ayudaron los hombres a Drummond, la manera en que los familiares fueron asesinados y cómo el bebé terminó en un asiento de automóvil en el área de Tigrett, aproximadamente a 64 kilómetros (40 millas) de los cuerpos.

La policía continuó buscando a Drummond.

“Debe considerarse armado y peligroso”, dijo la oficina en un comunicado de prensa el sábado al anunciar los cargos contra Thomas. Brown, quien también enfrentó un cargo de manipulación de pruebas, fue arrestado un día antes.

Thomas estaba bajo custodia en la Cárcel del Condado de Madison por un cargo no relacionado y será trasladado a la Cárcel del Condado de Lake para ser procesado por los nuevos cargos, informaron las autoridades. No se pudo localizar un número de teléfono listado para Thomas el domingo.

Brown fue ingresado en la Cárcel del Condado de Lake, según las autoridades. No se pudo localizar un número listado para Brown el domingo. Se enviaron mensajes de correo electrónico a Brown el domingo en busca de comentarios.

El viernes, las autoridades informaron que encontraron el automóvil que creen que Drummond estaba conduciendo. Fue localizado en Jackson, Tennessee, a unos 112 kilómetros (unas 70 millas) de donde se descubrieron los cuerpos y a unos 64 kilómetros (unas 40 millas) de donde se dejó al bebé.

El director de la Oficina de Investigación de Tennessee, David Rausch, dijo que las autoridades creen que fue un ataque dirigido por Drummond, quien tenía una relación con la familia. El bebé está a salvo y siendo cuidado, han dicho las autoridades.

Las autoridades obtuvieron órdenes de arresto para Drummond acusándolo de cuatro cargos de asesinato en primer grado, un cargo de secuestro agravado y delitos con armas. Su historial criminal incluye tiempo en prisión por robar una tienda de conveniencia y amenazar con ir tras los jurados. También fue acusado de intento de asesinato mientras estaba tras las rejas.

No se pudo encontrar un número listado para Drummond. Un abogado que lo representó cuando era adolescente no ha respondido a los mensajes de The Associated Press.

Las autoridades identificaron a las cuatro personas encontradas muertas en Tiptonville como James M. Wilson, de 21 años; Adrianna Williams, de 20; Cortney Rose, de 38 y Braydon Williams, de 15.

Wilson y Adrianna Williams eran los padres del bebé, y Rose era la madre de Adrianna y Braydon Williams.

