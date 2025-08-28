FOTO: Tasa hipotecaria promedio a 30 años en EEUU cae a su nivel más bajo en 10 meses

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años en Estados Unidos cayó esta semana a su nivel más bajo en 10 meses, pero se mantuvo cerca de donde había estado en las últimas semanas.

La tasa a largo plazo bajó a 6,56% con respecto al 6,58% de la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promediaba 6,35%.

Los costos de los créditos hipotecarios a tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus hipotecas, no cambiaron con respecto a la semana pasada. La tasa promedio se mantuvo estable en 5,69%. Hace un año, era del 5,51%, según Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias elevadas contribuyeron a una caída en el mercado inmobiliario de Estados Unidos que comenzó a principios de 2022, cuando los índices comenzaron a subir desde los mínimos alcanzados en la pandemia.

Durante gran parte del año, la tasa promedio de una hipoteca a 30 años osciló relativamente cerca de su máximo de 2025 de poco más del 7%, establecido a mediados de enero. Tendió a la baja durante seis semanas consecutivas y ahora está en el nivel más bajo desde el 24 de octubre, cuando promediaba 6,54%.

La reciente tendencia a la baja en las tasas hipotecarias fue favorable para los posibles compradores de inmuebles residenciales, que se vieron frenados por los costos persistentemente altos del financiamiento de viviendas. Sin embargo, aún no se tradujo en un repunte de las ventas de casas, que se mantuvieron lentas este año tras caer en 2024 a su nivel más bajo en casi 30 años.

En general, los economistas esperaron que la tasa promedio de una hipoteca a 30 años se mantuviera cerca del rango medio del 6% este año.

Las tasas hipotecarias se vieron influenciadas por varios factores, desde las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversores del mercado de bonos sobre la economía y la inflación.

El principal barómetro fue el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que los prestamistas utilizaron como guía para fijar el precio de los créditos hipotecarios. El rendimiento estaba en 4,21% al mediodía del jueves, una disminución con respecto al 4,24% del miércoles por la tarde.

El rendimiento ha ido principalmente a la baja desde mediados de julio, cuando los operadores de bonos evaluaron datos sobre la inflación, el mercado laboral y cómo el posible impacto económico de los aranceles del gobierno del presidente Donald Trump podría influir en los movimientos de política de tasas de la Fed.

En un discurso de alto perfil pronunciado la semana pasada, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que el banco central podría recortar las tasas pronto, aun cuando los riesgos de inflación siguen siendo altos.

Powell señaló que existen riesgos de aumento del desempleo y de inflación persistentemente alta, y sugirió que, con la ralentización de la contratación, el mercado laboral podría debilitarse aún más. Eso podría justificar que la Fed ajuste su “posición de política”, dijo.

Hasta ahora, el banco central ha sido reacio a recortar las tasas de interés por temor a que los aranceles de Trump puedan impulsar la inflación, pero los datos que mostraron que la contratación se desaceleró el mes pasado alimentaron la especulación de que la Fed recortaría su tasa de interés a corto plazo el próximo mes.

La Fed no establece las tasas hipotecarias. Y aunque un recorte de tasas del organismo podría impulsar el mercado laboral y la economía en general, también podría alimentar la inflación. Eso podría hacer que los rendimientos de los bonos suban, elevando a su vez las tasas hipotecarias.

“Si bien es probable que la Fed recorte las tasas de interés en su reunión de septiembre, no es en absoluto seguro que las tasas hipotecarias vayan a bajar”, dijo Lisa Sturtevant, economista jefe de Bright MLS. “Como resultado, los compradores y vendedores seguirán siendo cautelosos y el mercado podría permanecer estancado este otoño”.

Nuevos datos sobre la firma de contratos sugirieron que las ventas de viviendas podrían seguir siendo lentas a corto plazo.

Un índice de ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos ajustado estacionalmente cayó un 0,4% en julio con respecto al mes anterior, informó el jueves la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Las ventas pendientes de viviendas aumentaron un 0,7% desde julio del año pasado.

Por lo general, hay un retraso de uno o dos meses entre la firma de un contrato y cuando se finaliza la venta, lo que convierte a las ventas de viviendas pendientes en un indicador de las futuras ventas completadas.