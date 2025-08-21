Tailandia limita las transferencias diarias en línea a 1.500 dólares por estafas

BANGKOK (AP) — Los bancos en Tailandia estuvieron obligados a establecer un límite diario de 50.000 baht (1.537 dólares) en muchas transferencias en línea para reducir el fraude financiero, especialmente aquellos que involucraron a clientes considerados vulnerables, tales como niños y adultos mayores.

El objetivo de la regla anunciada el martes por el Banco de Tailandia consistió en ayudar a combatir el enorme sector delictivo de estafas en línea, que generó miles de millones de dólares anualmente y fue especialmente activo en Sudeste Asiático. En muchos países, hubo una creciente presión sobre los bancos para que desempeñaran un papel más activo en la protección de los activos de los clientes que fueron blanco de estafadores.

La nueva medida pretendió frenar el fraude financiero al evitar que los delincuentes recibieran y transfirieran una gran cantidad de dinero de una sola vez, y permitir el congelamiento oportuno de fondos ilícitos para aumentar las posibilidades de que las víctimas pudieran recuperar al menos parte de su dinero, según Daranee Saeju, gobernador adjunto del banco para la Política de Sistemas de Pago y Protección al Consumidor Financiero.

El límite diario de transferencia aplicó a transferencias en tres niveles diferentes: menos de 50.000 baht (1.537 dólares), menos de 200.000 baht (6.147 dólares) y más de 200.000 baht (6.147 dólares), según el perfil de riesgo de cada cliente y la evaluación de los bancos bajo las reglas de conocimiento del cliente.

Los clientes que contaron con antecedentes de comportamiento responsable pudieron seguir transfiriendo a sus niveles habituales.

Esta medida se implementó para nuevos clientes de banca móvil y banca por internet a finales de este mes, y para los clientes existentes a finales de este año.

Tailandia tuvo aproximadamente 12 millones de usuarios de banca móvil, según un informe del miércoles en el periódico Bangkok Post. Dicho informe señaló que las salvaguardas anteriores del banco central limitaron las transferencias de banca móvil a 50.000 baht (1.537 dólares) por transacción —con reconocimiento facial requerido—, y 200.000 baht (6.147 dólares) por día en total.

Tan solo en junio de este año, se reportaron a las autoridades 24.500 casos de estafas relacionadas con transferencias de dinero, generando pérdidas totales de 2.800 millones de baht (86,1 millones de dólares), un promedio de 114.000 baht (3.504 dólares) por caso. La transferencia fraudulenta más grande ascendió a 4,9 millones de baht (150.591 dólares), informó el Post, citando al banco central.

En promedio, los estafadores solo necesitaron tres minutos para desviar la mitad de los fondos robados, mientras que normalmente las víctimas tardaron entre 19 y 25 horas en reportar el delito, informó el periódico.

Durante los primeros seis meses de este año, niños menores de 15 años se vieron involucrados en 78.468 casos de estafas financieras, mientras que las víctimas mayores de 65 años representaron 416.453 casos, según el informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.