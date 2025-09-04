Sudán del Sur asegura que siete deportados desde EEUU permanecen detenidos

YUBA, Sudán del Sur (AP) — Siete de los ocho hombres deportados a Sudán del Sur desde Estados Unidos a principios de este año permanecieron bajo custodia mientras las autoridades locales consideraron qué hacer con ellos, informó el jueves el ministerio de Relaciones Exteriores del país africano.

Sudán del Sur decidió si los hombres debían permanecer en el país o ser repatriados a otro lugar, dijo a los periodistas en Yuba, la capital del país, la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Apuk Ayuel Mayen.

La octava persona deportada, un ciudadano de Sudán del Sur, fue liberada y ahora está con su familia, señaló.

Mayen afirmó que la deportación desde Estados Unidos de ciudadanos extranjeros se basó en conversaciones bilaterales y no en un acuerdo formal. No dio más detalles sobre los deportados bajo custodia.

No se supo exactamente en qué parte de Sudán del Sur estaban detenidos los siete hombres y en qué condiciones, o si tenían acceso a representación legal.

Otros países africanos que recibieron deportados desde Estados Unidos son Uganda, Eswatini y Ruanda.

Eswatini, un reino ubicado en el sur de África, recibió a cinco hombres con antecedentes penales en julio. Ruanda anunció la llegada de un grupo de siete deportados a mediados de agosto.

Las deportaciones a Uganda aún no iniciaron, pero las autoridades estadounidenses manifestaron que desean enviar a ese país del este de África a Kilmar Ábrego García, quien se encuentra en un centro de detención en Virginia. Las deportaciones enfrentaron oposición por parte de los tribunales en Estados Unidos.

