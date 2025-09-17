Subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera de EEUU visita México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, estuvo en la Ciudad de México este jueves para abordar con autoridades y empresarios estrategias para combatir el tráfico de drogas, las operaciones de los cárteles y el financiamiento ilícito.

La visita supuso el primer viaje internacional de Hurley y tuvo lugar cuando la administración de Donald Trump “buscó desmantelar los cárteles de la droga con sede en México y frenar la entrada de fentanilo mortal en los Estados Unidos”, informó en un comunicado el Departamento del Tesoro.

El principal mensaje de Hurley fue que “el Departamento del Tesoro no permitió que los cárteles de la droga con sede en México accedieran al sistema financiero estadounidense”.

Seis grupos criminales mexicanos fueron considerados desde febrero como organizaciones terroristas. Según explicaron en ese momento varios académicos, cualquiera que tuviera relación con esos cárteles, ya sea incluso por pago de extorsiones, podría ser perseguido por tener actividades económicas con ellos.

México se encontró inmerso en una negociación cada vez más tortuosa con Estados Unidos en temas comerciales, de migración y seguridad para intentar evitar subidas arancelarias o mejorar las condiciones de las existentes, mientras aceleraba sus operativos contra los cárteles con sonadas detenciones como las de mandos de la Marina o un exfuncionario vinculados con el partido oficialista.

El gobierno mexicano no informó sobre qué funcionarios se reunieron con Hurley. Su visita coincidió con la llegada a México del primer ministro canadiense, Mark Carney, quien viajó con una delegación empresarial.