Stuttgart derrota a St. Pauli y detiene su invicto en la Bundesliga

FOTO: Stuttgart pone fin al invicto de St Pauli en la Bundesliga

STUTTGART, Germany (AP) — Ermedin Demirovic celebró su primer partido como capitán del Stuttgart al anotar el viernes uno de los goles en la victoria 2-0 sobre el visitante St. Pauli, resultado que frenó el excelente inicio del club de Hamburgo en la Bundesliga.

Al delantero le anularon un gol de cabeza por posición adelantada en el cuarto minuto, pero marcó justo antes del descanso cuando se abrió paso entre un grupo de defensores y batió al arquero con un toque sutil.

Angelo Stiller desperdició un penal para Stuttgart cuando al portero Nikola Vasilj lo atajó a los 26 minutos, pero el volante se redimió a los 50 con una hermosa asistencia para que Bilal El Khannouss añadiera el segundo.

Stuttgart subió al séptimo lugar con seis puntos en cuatro partidos.

Tras perder su invicto en la liga alemana, St. Pauli quedó un punto por encima en el cuarto lugar.