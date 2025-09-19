Stuttgart derrota a St. Pauli y detiene su invicto en la Bundesliga
Stuttgart dio un golpe en la Bundesliga al vencer 2-0 a St. Pauli, frenando su inicio perfecto en la liga alemana, con goles de Ermedin Demirovic y Bilal El Khannouss.
19/09/2025
STUTTGART, Germany (AP) — Ermedin Demirovic celebró su primer partido como capitán del Stuttgart al anotar el viernes uno de los goles en la victoria 2-0 sobre el visitante St. Pauli, resultado que frenó el excelente inicio del club de Hamburgo en la Bundesliga.
Al delantero le anularon un gol de cabeza por posición adelantada en el cuarto minuto, pero marcó justo antes del descanso cuando se abrió paso entre un grupo de defensores y batió al arquero con un toque sutil.
Angelo Stiller desperdició un penal para Stuttgart cuando al portero Nikola Vasilj lo atajó a los 26 minutos, pero el volante se redimió a los 50 con una hermosa asistencia para que Bilal El Khannouss añadiera el segundo.
Stuttgart subió al séptimo lugar con seis puntos en cuatro partidos.
Tras perder su invicto en la liga alemana, St. Pauli quedó un punto por encima en el cuarto lugar.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el partido?
Stuttgart derrotó a St. Pauli 2-0, deteniendo su invicto en la Bundesliga.
¿Quién anotó para Stuttgart?
Ermedin Demirovic y Bilal El Khannouss anotaron los goles de Stuttgart.
¿Cuándo se llevó a cabo el partido?
El partido tuvo lugar el viernes entre Stuttgart y St. Pauli.
¿Dónde se disputó el encuentro?
El partido se disputó en Stuttgart, Alemania.
¿Cuál fue el impacto en la clasificación?
Stuttgart subió al séptimo lugar, mientras que St. Pauli se mantuvo en cuarto lugar tras la derrota.
[Fuente: AP]