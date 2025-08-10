En vivo

Mundo

Sismo de magnitud 6,1 sacudió Turquía y se sintió en Estambul

Un sismo de magnitud 6,1 ocurrido en Turquía provocó temblores en Estambul y dejó un edificio colapsado en la ciudad de Sindirgi. La Agencia de Gestión de Desastres alertó sobre réplicas.

10/08/2025 | 14:44Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

ESTAMBUL (AP) — Un sismo de magnitud 6.1 ocurrió en la provincia noroeste de Turquía el domingo por la noche, enviando temblores que se sintieron a unos 200 kilómetros (125 millas) de distancia en Estambul.

La Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía informó que el terremoto fue seguido por varias réplicas, incluida una de magnitud 4.6, y exhortó a los ciudadanos a no entrar en edificios dañados.

Los medios locales informaron que un edificio colapsó en la ciudad de Sindirgi, el epicentro del sismo.

Turquía se encuentra sobre importantes líneas de falla y los temblores son frecuentes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un sismo de magnitud 6,1 golpeó Turquía.

¿Dónde se sintió? Los temblores se sintieron hasta Estambul, a 200 km del epicentro.

¿Cuándo ocurrió? El domingo por la noche.

¿Qué datos se reportaron? Se registró una réplica de magnitud 4.6 y un edificio colapsó en Sindirgi.

¿Qué advirtió la agencia local? La Agencia de Gestión de Desastres instó a evitar edificios dañados.

[Fuente: AP]

