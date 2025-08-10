Sismo de magnitud 6,1 sacudió Turquía y se sintió en Estambul
Un sismo de magnitud 6,1 ocurrido en Turquía provocó temblores en Estambul y dejó un edificio colapsado en la ciudad de Sindirgi. La Agencia de Gestión de Desastres alertó sobre réplicas.
10/08/2025 | 14:44Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
ESTAMBUL (AP) — Un sismo de magnitud 6.1 ocurrió en la provincia noroeste de Turquía el domingo por la noche, enviando temblores que se sintieron a unos 200 kilómetros (125 millas) de distancia en Estambul.
La Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía informó que el terremoto fue seguido por varias réplicas, incluida una de magnitud 4.6, y exhortó a los ciudadanos a no entrar en edificios dañados.
Los medios locales informaron que un edificio colapsó en la ciudad de Sindirgi, el epicentro del sismo.
Turquía se encuentra sobre importantes líneas de falla y los temblores son frecuentes.
