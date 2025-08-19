En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Sinner se retira del nuevo evento de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos

Sinner se retiró del nuevo evento de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos

19/08/2025 | 12:29Redacción Cadena 3

FOTO: Sinner se retira del nuevo evento de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos

NUEVA YORK (AP) — Jannik Sinner se retiró del torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos el martes poco antes de que comenzara, un día después de que abandonó en el primer set de la final del Abierto de Cincinnati porque se sentía mal.

Sinner, clasificado como el número uno y campeón defensor en individuales en Flushing Meadows, se suponía que competiría en dobles mixtos con Katerina Siniakova.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos anunció la retirada menos de una hora antes de que se programaran los primeros partidos en el nuevo evento de dobles mixtos. La USTA dijo que Sinner y Siniakova serían reemplazados en el cuadro de 16 equipos por una pareja alterna con el ranking combinado más alto en individuales.

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Jannik Sinner se retiró del torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos debido a problemas de salud.

¿Quién se retiró?
El tenista italiano Jannik Sinner decidió no participar en el evento.

¿Cuándo ocurrió?
La retirada fue anunciada el martes, un día después de su abandono en el Abierto de Cincinnati.

¿Dónde fue la retirada?
Fue en el Abierto de Estados Unidos, realizado en Flushing Meadows.

¿Por qué se retiró?
Sinner se sintió mal durante la final del Abierto de Cincinnati y no competirá en esta ocasión.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho