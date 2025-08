Sigue prófugo sospechoso de tiroteo en bar de Montana y el temor crece en la comunidad

El exsoldado sospechoso de haber matado a cuatro personas en un bar de Montana seguía prófugo el domingo por la mañana y podría estar armado tras escapar en un vehículo robado que contenía ropa y equipo de campamento, dijeron las autoridades.

Las autoridades creen que Michael Paul Brown, de 45 años, mató a cuatro personas el viernes por la mañana en The Owl Bar en Anaconda, Montana, a unos 120 kilómetros (75 millas) al sureste de Missoula, en un valle rodeado de montañas.

El fiscal general de Montana, Austin Knudsen, declaró en conferencia de prensa el domingo que Brown cometió el tiroteo con un rifle que las fuerzas del orden creen que era su arma personal.

Las víctimas tenían edades comprendidas entre los 59 y 74 años y eran una camarera y tres clientes masculinos.

Knudsen advirtió a los residentes de la ciudad, que cuenta con poco más de 9.000 habitantes, que Brown, quien vivía al lado del bar donde era un cliente habitual, podría regresar al área.

“Este es un individuo inestable que entró y asesinó a cuatro personas a sangre fría sin razón alguna. Así que, absolutamente, hay preocupación por el público”, expresó Knudsen.

Numerosos eventos públicos fueron cancelados durante el fin de semana mientras la búsqueda entraba en su tercer día, según páginas locales de Facebook.

Los investigadores consideraron todas las opciones posibles sobre el paradero de Brown, indicó el fiscal general. Eso incluye buscar en los bosques donde Brown cazaba y acampaba cuando era niño. Pero Knudsen señaló que, durante la temporada alta de turismo en el oeste de Montana, algunos funcionarios de las fuerzas del orden tendrían que regresar a sus jurisdicciones locales para cumplir con sus responsabilidades habituales.

Brown sirvió en el Ejército como tripulante de blindados desde 2001 hasta 2005 y fue desplegado en Irak desde principios de 2004 hasta marzo de 2005, según la teniente coronel Ruth Castro, portavoz del Ejército. Brown estuvo en la Guardia Nacional de Montana desde 2006 hasta marzo de 2009, apuntó Castro, y dejó el servicio militar con el rango de sargento.

La sobrina de Brown, Clare Boyle, dijo a la AP que su tío ha luchado con enfermedades mentales durante años y que ella y otros miembros de la familia buscaron ayuda repetidamente.

“Esto no es solo un hombre borracho/drogado volviéndose loco”, escribió en Facebook. “Es un hombre enfermo que a veces no sabe quién es y con frecuencia no sabe dónde o cuándo está”.

Knudsen afirmó el domingo que Brown era “conocido” por las fuerzas del orden locales antes del tiroteo. Se creía ampliamente que conocía al menos a algunas de las víctimas, dado lo cerca que vivía del bar.

Las fuerzas del orden publicaron una fotografía de Brown tomada de imágenes de vigilancia poco después de los tiroteos. Parecía estar descalzo y con ropa mínima.

Pero ahora las fuerzas del orden creen que Brown abandonó el vehículo en el que escapó y robó otro diferente que tenía equipo de campamento, zapatos y ropa, lo que deja abierta la posibilidad de que Brown ahora esté vestido.

La última vez que las fuerzas del orden vieron a Brown fue el viernes por la tarde, pero hubo “cierta confusión” porque había múltiples vehículos blancos involucrados, expresó Knudsen.

Hay una recompensa de 7.500 dólares por cualquier información que conduzca a la captura de Brown.

“Esto sigue siendo Montana. Los montaneses saben cómo cuidarse a sí mismos. Pero, por favor, si ven algo, llamen al 911", dijo Knudsen.