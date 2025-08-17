Siete muertos en Ecuador cuando atacantes abrieron fuego en un billar

FOTO: Imagen del momento en que un atacante dispara hacia el interior del billar de Santo Domingo de los Tsáchilas

Siete personas murieron este domingo en Ecuador cuando un grupo de atacantes ingresó a balazos en un billar de Santo Domingo de los Tsáchilas, a 150 kilómetros de Quito, la capital del país, en la tercera masacre de este tipo en lo que va del mes, informó la policía.

Ecuador, ubicado entre los dos principales exportadores de cocaína del mundo, Colombia y Perú, ha sufrido crecientes estallidos de violencia por las luchas entre bandas criminales con vínculos con cárteles mexicanos y colombianos.

Los agresores, con capuchas negras y armas largas, dispararon a varias personas en el billar ubicado en la zona de bares de la ciudad, según imágenes difundidas en redes sociales.

Hay "siete personas fallecidas a causa de impactos de arma de fuego" por lo que estamos en "tareas investigativas para esclarecer el hecho violento y dar con los responsables", dijo la policía nacional en un chat de periodistas, sin dar más detalles.

Según medios locales, las investigaciones preliminares indican que los asesinatos pueden estar relacionados con el crimen organizado en la región. A unos 30 km de Santo Domingo, hombres armados mataron en abril a 12 personas en una gallera en la comunidad rural de La Valencia.