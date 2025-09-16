Sheinbaum realizó un “Grito de Independencia“ histórico como la primera presidenta de México
La presidenta lo hizo desde el balcón del Palacio Nacional y se la observó emocionada.
16/09/2025 | 10:25Redacción Cadena 3
FOTO: Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum protagonizó un “Grito de Independencia” como la primera presidenta de México, al evocar la gesta heroica iniciada en 1810 que dio origen a la libertad del país.
Desde el balcón del Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Sheinbaum recordó a las mujeres que encabezaron el movimiento de Independencia al emitir el tradicional “Grito” en un festejo que combinó memoria, identidad y un profundo sentido patriótico que resonó en todo el país.
“Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria. Vivan las mujeres indígenas. Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes. Viva la dignidad del pueblo de México. Viva la libertad, viva la igualdad, viva la democracia, viva la justicia”, expresó Sheinbaum visiblemente emocionada.
La presidenta acudió a la ceremonia acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba Unger, luciendo un vestido morado con toques artesanales y portando una banda presidencial que fue confeccionada por mujeres militares.
Momentos después, Sheinbaum ondeó la bandera mexicana e hizo resonar las campanas del Palacio Nacional, dando paso a un espectáculo lleno de música y luces multicolores que iluminaron el cielo con fuegos artificiales.
El festejo se engalanó con una deslumbrante iluminación en verde, blanco y rojo que cubrió el zócalo capitalino y sus calles aledañas, donde miles de personas se dieron cita para celebrar su independencia.
La independencia de México fue un proceso histórico que puso fin a más de tres siglos de dominio colonial español, que abrió paso al nacimiento de una nación libre y soberana, anota finalmente el informe de la agencia de noticias Xinhua.
Lectura rápida
¿Quién protagonizó el Grito de Independencia?
Claudia Sheinbaum fue la primera presidenta en realizar el Grito de Independencia en México.
¿Cuándo ocurrió el evento?
El evento se llevó a cabo el 16 de septiembre de 2025.
¿Dónde se realizó el Grito de Independencia?
Se realizó desde el balcón del Palacio Nacional, en la Ciudad de México.
¿Cómo se sintió Sheinbaum durante el evento?
Sheinbaum se mostró visiblemente emocionada mientras daba su discurso.
¿Qué destacó en su mensaje?
Hizo un llamado a recordar a las heroínas y héroes de la independencia y a la dignidad del pueblo de México.
[Fuente: Noticias Argentinas]