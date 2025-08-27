Sancionan a confeso menor que disparó a precandidato colombiano Miguel Uribe Turbay
Una juez colombiana decidió el miércoles sancionar a un menor de 15 años que disparó al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió tras dos meses en cuidados intensivos.
27/08/2025
FOTO: Sancionan a confeso menor que disparó a precandidato colombiano Miguel Uribe Turbay en Colombia
Una juez colombiana sancionó el miércoles a un menor de 15 años que aceptó los cargos por disparar en un mitin al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras permanecer dos meses en cuidados intensivos.
El menor fue sancionado a pasar siete años privado de la libertad en un centro especial para adolescentes, debido a que en Colombia los menores de 18 años no están sometidos a las mismos castigos que los mayores de edad.
Según la fiscalía, el menor acudió a un parque del occidente de Bogotá el 7 de junio donde Uribe Turbay daba un discurso de campaña y le disparó por la espalda.
En la huida, el joven fue interceptado por personas del esquema de seguridad del precandidato y luego capturado.
Además del menor, las autoridades han capturado a cinco personas señaladas de planear y ejecutar el ataque. Sin embargo, aún buscan determinar el móvil del ataque y los autores intelectuales.
[Fuente: AP]