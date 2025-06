Sabalenka se disculpa con Gauff tras comentarios por la final de Roland Garros

BERLÍN (AP) — Aryna Sabalenka reveló que se comunicó con Coco Gauff para disculparse por los comentarios "poco profesionales" que hizo después de perder en la final del Abierto de Francia ante la estadounidense.

En una charla con Eurosport Alemania, la tenista, actual número uno del mundo, admitió que sus palabras tras la derrota por 6-7 (5), 6-2, 6-4 en Roland-Garros fueron un error. Durante la conferencia de prensa posterior al partido, Sabalenka insinuó que su caída en el torneo se debió más a sus propios errores que al rendimiento de Gauff.

“Eso fue completamente poco profesional de mi parte”, indicó Sabalenka. “Dejé que mis emociones me dominaran. Lamento profundamente lo que dije en ese momento. Todos cometemos errores. Soy solo un ser humano que todavía está aprendiendo en la vida. A todos nos suceden días en que perdemos el control. Aparte de eso, quiero decir que escribí a Coco después, no de inmediato, pero sí recientemente.”

Sabalenka destacó que, a pesar de haber conseguido 37 tiros ganadores en la final, su conteo de errores no forzados ascendió a 70, en contraste con los 30 cometidos por Gauff.

Además, mencionó que contactó a Gauff para asegurarse de que supiera que mereció ganar el torneo y que le tiene respeto. “Nunca tuve la intención de atacarla”, enfatizó Sabalenka. “Estaba muy emocional y no fui muy inteligente en esa conferencia de prensa. No estoy orgullosa de lo que hice. Reflexioné sobre esto y entendí muchas cosas sobre mí misma. Me pregunté, ¿por qué perdí tantas finales?”

Sabalenka, quien ha ganado tres títulos de Grand Slam, también cedió ante Gauff en una final del Abierto de Estados Unidos 2023. “Continuamente me dejaba llevar por las emociones”, añadió. “He aprendido mucho. Principalmente, que siempre debo tratar a mis oponentes con respeto, sin importar el resultado. Sin ese respeto, no estaría donde estoy hoy. Ha sido una lección dura, pero muy valiosa para mí.”

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.