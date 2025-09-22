Rusia y Ucrania intercambian ataques con drones mientras Zelenskyy busca apoyo en la ONU

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente el lunes de lanzar ataques mortales con drones en áreas civiles de sus países, mientras el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, anticipaba “una semana muy intensa” de diplomacia en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde se esperaba que el Consejo de Seguridad abordara la guerra de más de tres años.

Zelenskyy intentó dar impulso a un esfuerzo de paz liderado por Estados Unidos, ofreciendo un alto el fuego y una reunión cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin. Sin embargo, Moscú cuestionó algunas de las propuestas, y el fin del derramamiento de sangre no pareció más cercano.

Las preocupaciones internacionales aumentaron recientemente ante la posibilidad de que los combates se extendieran más allá de las fronteras de Ucrania, mientras los países europeos reprocharon a Rusia por lo que describieron como provocaciones. Los incidentes incluyeron drones rusos en suelo polaco y aviones de combate rusos en el espacio aéreo estonio.

El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, comentó en redes sociales que Rusia estaba poniendo a prueba la respuesta política y militar de la OTAN y trataba de reducir el apoyo occidental a Ucrania al obligar a los países a redirigir recursos hacia la defensa de los países de la alianza.

Rinkevics comentó el domingo que calibrar cómo responder a Rusia no era fácil. Rusia estaba haciendo lo suficiente para no cruzar una línea roja, pero las cosas aún podrían salirse de control, añadió.

Zelenskyy tenía previsto asistir a la reunión anual de alto nivel en la Asamblea General de la ONU, donde planeaba reclutar apoyo para los esfuerzos por detener la invasión de Rusia. “El programa ya incluye casi dos docenas de reuniones con líderes de diferentes países, de todas partes del mundo”, dijo Zelenskyy en Telegram el domingo por la noche.

Zelenskyy también planeaba reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo impulso por un acuerdo de paz tras asumir el cargo en enero no produjo avances, afirmó.

“Es vital que esta semana fortalezca la determinación del mundo para una acción robusta, porque sin fuerza, la paz no prevalecerá”, expresó Zelenskyy.

Durante la última semana, Rusia disparó más de 1.500 drones de ataque, 1.280 bombas planeadoras y 50 misiles de varios tipos contra Ucrania. Se encontraron más de 132.000 componentes extranjeros en esas armas de docenas de países, afirmó Zelenskyy.

Ucrania había hecho campaña por que se impusieran sanciones más estrictas contra Rusia.

Al menos siete aviones rusos bombardearon la ciudad ucraniana sureña de Zaporiyia durante la noche, matando a tres personas e hiriendo a otras dos, según el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov. El ataque comenzó alrededor de las 4:20 de la mañana y duró unos 40 minutos, atacando edificios residenciales, centros comerciales, un estacionamiento e “infraestructura crítica”, comentó.

“Ninguno de los sitios tenía nada que ver con infraestructura militar”, afirmó Fedorov.

Rusia hizo afirmaciones similares. El jefe designado por Moscú de la península de Crimea ocupada por Rusia en Ucrania, Sergei Aksyonov, manifestó que tres personas murieron y otras 16 resultaron heridas el domingo por la noche en ataques de drones ucranianos contra el popular centro vacacional de Foros.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que no había instalaciones militares allí.

En la región fronteriza de Belgorod en Rusia, tres personas murieron y otras diez resultaron heridas por ataques de drones ucranianos el domingo, según el gobernador regional, Vyacheslav Gladkov. El Ministerio de Defensa aseguró que las defensas aéreas derribaron 114 drones ucranianos la madrugada del lunes en varias regiones rusas.

Claudia Ciobanu en Varsovia contribuyó a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.