Rusia descalifica denuncia sobre interferencias al avión de von der Leyen como 'noticia falsa'

Moscú calificó de “noticia falsa” el fallo del GPS en el avión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, según la prensa de Rusia.

“Fue inventada y difundida para desviar la atención de la exitosa cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS)”, declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, citada por el sitio Actualidad RT.

Ella explicó: “Lo que hemos visto en la prensa occidental, lo que hemos oído de los representantes de Ursula von der Leyen, no es una simple mentira, como a veces les ocurre, con una parte de verdad o una mezcla de verdad a medias y de mentira. Es una noticia falsa al 100 %”.

Zajárova habló durante una rueda de prensa en la que expresó: “Estoy segura de que todo esto era necesario para desviar la atención y distraerla de los acontecimientos reales”.

El Financial Times reportó el lunes que el piloto del avión de von der Leyen se vio obligado a utilizar mapas en papel para aterrizar en el aeropuerto de la ciudad búlgara de Plovdiv debido a un fallo en los servicios de navegación GPS en la zona. La portavoz de la Comisión Europea, Arianna Podesta, también afirmó que el avión sufrió un bloqueo de señales del GPS, agregando que las autoridades búlgaras sospechaban que el incidente se produjo “debido a la flagrante injerencia de Rusia”.

“Rusia no tiene nada que ver con la supuesta falla de navegación de la aeronave. Su información es incorrecta”, declaró de su lado el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

Moscú alegó también que incluso el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24 refutó las acusaciones de que el avión de Von der Leyen hubiera sido objeto de interferencias en la señal de GPS.