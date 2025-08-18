En vivo

Mundo

Rusia desbarató un plan secreto ucraniano para atacar el Puente de Crimea

Los servicios especiales de KIiev habrían preparado un coche bomba, de acuerdo con la versión de Moscú.

18/08/2025 | 08:36Redacción Cadena 3

FOTO: Puente de Crimea.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB, siglas en inglés) de Rusia abortó un intento de atacar el Puente de Crimea con un coche bomba por parte de los servicios especiales ucranianos, informaron hoy medios locales.

El vehículo, que llevaba un potente artefacto explosivo improvisado, fue transportado a Rusia desde Ucrania por varios países de tránsito. Entró en Rusia por el paso de Verkhny Lars, frontera de Georgia con Osetia-Alania del Norte, según describe un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Luego se dirigió hacia la región de Krasnodar en un remolque de coches manejado por un conductor de carga privado, índicó el FSB, citado por RIA Novosti, que no proporcionó ningún cronograma sobre los movimientos en su informe.

Se había planeado que el coche fuese entregado a otro conductor, quien se suponía que debía conducirlo por el Puente de Crimea, convirtiéndose sin saberlo en un terrorista suicida, indicó el reporte.

“Los agentes del FSB consiguieron descubrir sus aviones a tiempo, detectar y neutralizar el dispositivo explosivo escondido dentro de un vehículo Chevrolet Volt y detener a todos los implicados en transportarlo hasta dentro de Rusia”, añadió el FSB.

Lectura rápida

¿Qué detuvo el FSB de Rusia? El FSB de Rusia detuvo un intento de ataque ucraniano al Puente de Crimea.

¿Quién estuvo involucrado en el plan? Los servicios especiales ucranianos planificaron el ataque con un coche bomba.

¿Cómo fue transportado el artefacto explosivo? El vehículo con el explosivo llegó a Rusia desde Ucrania por varios países de tránsito.

¿Qué tipo de vehículo se utilizó en el plan? Se utilizó un vehículo Chevrolet Volt para ocultar el artefacto explosivo.

¿Qué logró el FSB al intervenir? El FSB logró neutralizar el explosivo y detener a todos los implicados.

[Fuente: Noticias Argentinas]

